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Honduras'ta kanlı derbi: 4 ölü

AA

Honduras'ta başkent Tegucigalpa'da Olimpia ve Motagua'nın oynayacağı derbi maç öncesi başlayan olaylarda 4 kişi öldü, futbolcuların da yer aldığı birçok kişi yaralandı.

honduras

Honduras'ta Olimpia ile Motagua futbol takımları arasında oynanacak derbi öncesi, bir grup taraftarın Motagua takım otobüsüne saldırmasıyla başlayan olaylarda 4 kişi öldü, 3'ü futbolcu olmak üzere 10'dan fazla kişi yaralandı.

Honduras medyasında yer alan haberlere göre, Olimpia ile Motagua'nın oynayacağı derbi maç öncesinde bir grup Olimpialı taraftar, rakip takım otobüsüne taşlarla saldırdı.

Kırılan camların isabet etmesi sonucu Motagualı 3 futbolcu yaralandı. Motagua Kulübü saldırıda kırılan otobüs camları ve yaralanan futbolcuların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Saldırı sonrasında maç iptal edilse de saha içi ve dışında devam eden olaylar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Güvenlik güçlerinin taraftarlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederek olayları yatıştırdığı belirtildi.

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