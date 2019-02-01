Çinli akıllı telefon markası Honor’ın yeni modeli Honor 10 Lite, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Damla çentiği ve yüzde 90’ı aşan ekran gövde oranı ile dikkat çeken Honor 10 Lite, ‘süper gece çekimi modu’, uzun süreli pozlama imkanı sağlıyor.
Kirin 710 sekiz çekirdekli işlemci barındıran Honor 10 Lite’te, 3 GB RAM hafıza ile 32 GB veya 64 GB’lik depolama alternatifleri bulunuyor.
6.21 inçlik, 2340 x 1080p FHD ekran bulunduran Honor 10 Lite, 24 MP AI (yapay zeka) özçekim kamerası, 13 MP ve 2 MP’lik çift arka kamera ile geliyor. 4'ü 1 arada ışık füzyon ve pozlama telafisi teknolojisine sahip 24 megapiksel ön kamera ile donatılan yeni model yapay zeka destekli kameraya sahip.
İŞTE TÜRKİYE FİYATLARI
Android 9.0 işletim sistemi ile çalışan telefon, 512 GB’a kadar microSD bellek kartı desteği, GPU Turbo 2.0 özelliği, asansörden çıkınca 3 saniyede 4.5G ağına bağlanmayı mümkün kılan yapay zekalı asansör modu gibi özellikleri de barındırıyor.
3400 mAh’lik batarya gücü olan Honor 10 Lite’ın tavsiye edilen Türkiye satış fiyatı 32 GB’lik versiyon için 1799 TL, 64 GB versiyon içinse 1999 TL olarak açıklandı.
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