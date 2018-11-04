Gençlere odaklanan akıllı telefon markası Honor ile Blockchain destekli canlı yayın platformu olan DLive, topluluklarını büyütmek için ortaklık yapacaklarını duyurdu.

Kaliforniya’da Kasım 2017’de katılımcılara kazançlarının doğrudan dağıtılmasını sağlamak amacıyla kurulan DLive’ın blok zincirindeki ilk canlı yayın platformu olarak yayıncılık hizmeti sunduğunu söyleyen DLive Topluluk Başkanı Metin Redjepi, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijital platformlardaki canlı yayına ilgi giderek artıyor. Özellikle oyuncuların tercih ettiği canlı yayın platformları aynı zamanda bir kazanç kaynağı olarak da görülüyor” dedi.

DLive’ın ödüller ve hediye puanlarla online video yayıncıları ve kullanıcılarına destek sağladığını belirten Redjepi, “Şu anda aktif olarak aylık kullanıcı sayımız 1 milyona ulaştı. Türkiye’den büyük bir ilgi görünce ilk dil opsiyonunu Türkçe yaptık. Gördüğümüz ilgi ile birlikte Türkiye’de daha yoğun çalışmalara odaklandık. Baho ekibiyle içerik geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Honor ile de bir işbirliği gerçekleştirdik. Bu şekilde platform kullanıcıları ile daha çok etkileşimde olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘DAHA İYİ BİR DENEYİME ODAKLANACAĞIZ’

DLive ile yaptıkları iş birliğine değinen Honor’un Türkiye Başkanı Kevin Wang da, “Ortak amacımız çevrimiçi canlı yayın topluluğunu büyütmek. İki markanın birlikteliğiyle oyuncular ve Android kullanıcılarının daha iyi bir deneyim yaşamalarını ve son teknolojiden yararlanmalarını istiyoruz. Yeni ürünümüz Honor 8X’i 6 Kasım’da Türkiye’de tanıtacağız ve Dlive bu lansmanda da olacak” dedi.

Dünyada ikinci kez Türkiye’de gerçekleştirilen DLive buluşmasına katılan Wang, “Kısa bir süre önce Türkiye'deki ilk oyun telefonu olan Honor Play'i piyasaya sürdük. Ürünlerimizin ve DLive hizmetlerinin, oyunculara topluluk içinde oyun oynama tatmini sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

BLOK ZİNCİRİNE GEÇİŞ YAPTI

7 ayrı ülkede içerik geliştirme ekibi bulunan DLive, Eylül 2018’de Lino blok zincirine geçiş yaptı. DLive platformu üzerinden canlı yayın yapan içerik oluşturucuları Lino puan kazanabiliyorlar. DLive'da çevrimiçi olarak ve Google Play'de ise Android uygulaması aracılığıyla kullanılabilen platformda, kullanıcılar da izleyiciler de aktif rol oynuyor.

İzleyenler beğendikleri yayınlara bağış yaparak yayıncıların puan kazanmalarını sağlarken; Lino Network de yayıncıları içerik bonus puanları ile ödüllendiriyor. İçerik oluşturucular bu şekilde topladıkları Lino puanları paraya çevirebiliyorlar.

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