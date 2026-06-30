Hopa'da festival coşkusu yarın başlıyor

Artvin'in Hopa ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali yarın başlayacak ve 18 Temmuz'a kadar sürecek. "Kent senin, festival senin" sloganıyla düzenlenecek festival kapsamında konserlerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden spor organizasyonlarına, atölyelerden açık hava sinemasına kadar onlarca etkinlik Hopalılarla buluşacak.

Festival, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleriyle başlayacak. Çamlıköy'de düzenlenecek yağlı direk ve yüzme yarışlarının ardından Hopa Parkı'nda balık ekmek ikramı yapılacak. Aynı gün çocuk atölyeleri, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Sokağı'nın açılışı ile Hopa Belediyesi El Emeği Kursu Sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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Festival süresince Hopa Parkı, Kazım Koyuncu Sanat Sahnesi, Ekonomi Sokağı ve kentin farklı noktalarında kültür, sanat ve düşünce etkinlikleri gerçekleştirilecek. Programda çocuklara yönelik doğa yürüyüşleri, yaratıcı atölyeler ve şenliklerin yanı sıra gastronomi, çay kültürü, ekoloji ve yerel üretim konulu atölyeler de yer alacak. Satranç ve tavla turnuvaları, açık hava sineması, mahalle pikniği ve stand-up gösterileri de festival programının öne çıkan etkinlikleri arasında bulunuyor.

Festival kapsamında güncel toplumsal konuların ele alınacağı söyleşiler ve paneller de düzenlenecek. Eğitim, yerel yönetimler, sosyal politika ve güncel gelişmelere ilişkin oturumlarda akademisyenler, gazeteciler, belediye başkanları ve sivil toplum temsilcileri Hopa'da bir araya gelecek.

Festivalin mizah programı kapsamında 12 Temmuz'da Hopa Sahne Özcan Alper Salonu'nda Stand-Up Akşamı gerçekleştirilecek. Etkinlikte Nebiye Arı, Ege Öztokat, Esra Kaya, Bejna Demir ve Ilgın Yeşim Eldeş sahne alacak.

Müzik programında ise "Denizin Asi Çocukları Kazım'a Şarkılar Söylüyor" konserinin yanı sıra Selçuk Balcı, Bulutsuzluk Özlemi, Erdal Bayrakoğlu, Sena Gül (Paptircem) ve Salih Yılmaz, Kazım Koyuncu Sanat Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, organizasyonun yalnızca konserlerden oluşmadığını belirterek şunları söyledi: "Hopa'nın meydanlarını, parklarını ve sokaklarını birlikte üreten, birlikte düşünen ve birlikte eğlenen insanların buluşma alanına dönüştürmek istiyoruz. Bu anlamda bu yıl festivalimizi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, platformların, muhtarların, kısacası bütün Hopalıların doğrudan sürece katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz her yaştan yurttaşın kendine yer bulabileceği ortak bir yaşam deneyimi sunuyor."

Festivalin ayrıntılı programına Hopa Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve belediyenin iletişim kanalları üzerinden ulaşılabilecek.