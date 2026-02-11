Canlı
        Hornets-Pistons maçı sonrası 4 oyuncuya ceza! - Basketbol Haberleri

        Hornets-Pistons maçı sonrası 4 oyuncuya ceza!

        NBA'de Charlotte Hornets ile Detroit Pistons arasında oynanan maçta yaşanan gerginlik sonrası Isaiah Stewart'a 7, Miles Bridges ve Moussa Diabate'ye 4'er, Jalen Duren'e ise 2 maç men cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 20:22 Güncelleme: 11.02.2026 - 20:22
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets ile Detroit Pistons arasında geçen gece oynanan maçtaki olaylar nedeniyle 4 oyuncuya men cezası verildi.

        ABD basınında yer alan haberlere göre Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 110-104 mağlup ettiği mücadelede çıkan olaylar nedeniyle oyunculardan Isaiah Stewart 7, Miles Bridges ile Moussa Diabate 4'er, Jalen Duren ise 2 maç men cezası aldı.

        Hornets-Pistons müsabakasının üçüncü çeyreğinde Jalen Duren ile Moussa Diabate arasındaki gerilimle başlayan ve bir anda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla büyüyen olayların ardından Duren ve Diabate'in yanı sıra Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atılmıştı. Son çeyrekte hakemin üzerine yürüyen Hornets Başantrenörü Charles Lee de ihraç edilmişti.

