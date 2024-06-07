Horoz Lojistik için gon çaldı! Bugün borsada işlem görmeye başlayacak firmanın halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL olarak belirlemdi. 20 milyon 500 bin lot dağıtan firma halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 40 ile 45'ini işletme sermayesi için kullanacak. İşte, Horoz Lojistik halka arz detayları...