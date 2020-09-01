Eylül ayı sözleri ve mesajları sıkça araştırılan arasında yerini aldı. Güz mevsiminin başlangıcı olan Eylül ayına gelmemiz ile birlikte en güzel eylül sözlerini ve mesajlarını haberimizde derledik. Türk edebiyatının birçok şairi eylül ile ilgili unutulmaz şiirler kaleme almıştır. Ayrıca Türk edebiyatının psikolojik romanda önde gelen isimlerinden Mehmet Rauf'un "Eylül" romanı bir döneme karakterini vermiştir. Türk müziğinde ise unutulmaz sanatçı Alpay'ın "Eylül'de gel" şarkısı bir kuşağa damgasını vurmuştur. İşte 2020'nin en iyi ve en güzel eylül ayı sözleri...

EYLÜL SÖZLERİ 2020

-Eylül seninle bir yaşam ömür boyu mutluluğun ifadesidir.

-Eylül bir ay değil, bir aylık bir mevsim. Haşmet Babaoğlu



-Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bir bir başka parlar.

Ayrılıkların, aşktan büyük yaşandığı, koca bir ömürdür eylül. Yağmurdur, hüzündür, kimse bilmesin isterim, Eylül, Piraye’dir. (Nazım Hikmet Ran)

Bugün Eylül’ün hazanı, sararan hayatlar arasından sıyrılıp geldi. Sen bana hüzün ben sana mutluluk nerde kaldı sonbaharda gelecek mutluluk.

İnsan kanına bulanmış güneş, dağların ardından batarken eylül ayının kan kırmızısı parlak ayı darıların üstünden doğmaya başlamış. –Mo Yan–

Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde. (Atilla İlhan)



EYLÜL AYI ŞİİRLERİ

Eylül toparlandı gitti işte

Ekim falan da gider bu gidişle

Tarihe gömülen koca koca atlar

Tarihe gömülür o kadar

(Turgut Uyar)

Eylül! öyle bir ay ki, geçen her güzel günü için ona minnettar olmak gerekir. Eylül, esef ve özlem ayıdır, içine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için, insan o güzel havaların, devamlı yazın artık geçtiğini anlayıp üzülür, özlem çeker. (Mehmet Rauf)

Hüzünlerin düğünüdür eylül, asildir, gururludur. Acılarını kendine saklar, onurludur. (Canan Tan)

En güzel hikayeyi kendisine anlatacak bir Eylül kalmış gibi, en ağır hikayeyi dinlemek Eylül’ün sırtına kalmış gibi. (Nazan Bekiroğlu)