2026 HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI

Gönüllerin yumuşadığı, duaların göğe yükseldiği o mübarek iklime bir kez daha kavuştuk. Ramazan-ı Şerif’in kalbinize huzur, evinize bereket ve ruhunuza dinginlik getirmesini diliyorum. Sabrın ve şükrün meyvelerini topladığımız bu otuz günlük yolculukta, ettiğiniz her dua kabul, tuttuğunuz her oruç makbul olsun. Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan!

Gönül soframızın bereketi, evimizin huzuru daim olsun. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in size ve ailenize sağlık, mutluluk ve bol rızık getirmesini dilerim. Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan!