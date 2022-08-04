Günümüzde diikat çeken mesleklerden biri de hostesliktir ama hostes olmak için olmak için bazı şartlara sahip olmak gerekir. Peki, kimler hostes olabilir, başvurusu nasıl yapılır ve aranan özellikler nelerdir? İşte haberimizin ayrıntıları...

KİMLER HOSTES OLABİLİR?

- Her meslekte olduğu gibi ilk adım başvuru sürecidir. Güzel bir CV hazırlayıp bu mesleğe hazır olduğunuzu belirtmelisiniz.

- CV'niz değerlendirilir ve onaylanması halinde mülakata çağırılırsınız.

- Yazılı ve sözlü mülakattan sonra bazı deneme testlerine tabii tutulabilirsiniz. Bunlar zeka ve dil testi olabilmektedir.

- "Kendini tanıtır mısın?" gibi sorulara hazırlıklı olmalısınız.

- Diğer önemli husus görünüştür. Kıyafetiniz mülakata uygun olmalıdır. Görünüşünüze değer verdiğinizi kurula hissettirmelisiniz.

- Dövme, piercing gibi aksesuarların kabul görmeyeceği gibi iyi bir kıyafet kombini şansınızı arttırabilir.

- Son olarak mülakat sırasında heyecanlı olmamanız ve rahat olmanız tavsiye edilir.

HOSTES OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Hostes olmak için boy kilo şartı merak edilmektedir. Hostes alımı şartları arasında boy ve kilo oranları önemlidir. Fiziki görünüm hosteslik için ayrıcalıklı şartlar arasında olduğunu söyleyebiliriz.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- En az lise mezunu olmak

- İyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip olmak, bu dili akıcı bir şekilde konuşmak ve anlamak

- Başvurulan hava yolu firmalarının uygun gördükleri illerde ikamet etmek

- Adli sicil kaydının temiz olması

- Erkeklerde askerlik engeli olmaması

- İdeal olarak belirlenen boy ve kiloya sahip olmak, (Bu oran kadınlarda; 160-180 cm arası boy oranı, erkeklerde; 170-180 cm arasıdır.)

- Havaalanının belirlemiş olduğu kurumdan fiziki yeterlilik ve sağlık raporu almak

- Daha önceden başka bir hava yolu firmasından ceza ve disiplinsizlik almamış olmak

HOSTES OLMAK İÇİN HANGİ BÖLÜMÜ OKUMAK GEREKİR?

Hostes olmak için en az lise mezunu olmanız gerekmektedir. Lise mezunu olan herkes hostes alımlarına başvurabilir. Bazı iş ilanlarında üniversite mezunu olması istenilmektedir. Özel şartlara göre eğitim durumu şartının değişebileceğini unutmayın.