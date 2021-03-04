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Turizm şirketi Jolly, HotelRunner’da listelenmeye başladı. Gerçekleştirilen stratejik iş birliği ile birlikte HotelRunner bünyesinde bulunan tüm dünyadan ve Türkiye’den 41 binin üzerinde tesise direkt ulaşabilecek, kontrat yapabilecek, anlık fiyat ve müsaitlik alabilecek ve rezervasyonlar gerçek zamanlı olarak iletilebilecek.





Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde tesisler HotelRunner üzerinden ücretsiz olarak Jolly’nin platformuna bağlanabilecek, fiyat ve müsaitlik envanterlerini gerçek zamanlı olarak güncelleyebilecek.



Jolly ile gerçekleştirilen iş birliğini değerlendiren HotelRunner Kurucu Ortağı Ali Beklen, "Jolly’nin geniş satış ağı ile HotelRunner’ın yenilikçi teknolojisini bir araya getirerek tesislerimizin gelirlerini artırmak yegane önceliğimiz. Türkiye başta olmak üzere tüm dünyadaki tesislerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve bir adım ileri götürmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



Jolly CEO & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ise, “Turizm sektöründe 34 yıldır hizmet veren Jolly olarak, dijitalleşme çalışmalarımızı misafir memnuniyeti odaklı olarak sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin kapsamlı satış kanal yönetimi platformu ve dijital ağı olan HotelRunner ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde şehir ve tatil otellerine yönelik yelpazemizi daha da büyütmeyi ve mevcut otellerimize yeni ürün ve hizmetleri en avantajlı şekilde sunmayı hedefliyoruz. Yeni sezonda HotelRunner ile birlikte dijitale taşıdığımız tesislerimize yoğun bir rezervasyon trafiği üreteceğiz" açıklamasında bulundu.



Yapılan açıklamaya göre, iş birliğinin ilk çalışmalarının başlangıcından bu yana 800’ün üzerinde tesis HotelRunner üzerinden Jolly ile direkt kontrat yaparak ücretsiz entegrasyonlarını tamamladı.