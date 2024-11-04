Hotmail Hesap Silme: Hotmail Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

e-Posta adresi silme işlemi, günümüzde birçok kişinin yapmak istediği ve adımlarını merak ettiği bir uygulamadır. Aşağıdaki adımları takip ederek hotmail hesabınızı kalıcı olarak nasıl silmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

HOTMAIL HESAP SİLME

Hotmail hesap silme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz;

● Hotmail hesabınıza giriş yaparak başlayın.

● Ardından “Hesabınızı kapatın” kısmına tıklayın.

● Silmeyi düşündüğünüz hesaptan hariç farklı bir hesap bulunuyorsa onu da kontrol etmelisiniz.

● Başka bir hesapta olduğunuzu fark ettiyseniz de “Farklı bir Microsoft hesabı ile oturum aç” bölümüne tıklayın. ● Sonrsında “İlerle” bölümünü seçebilirsiniz. ● Karşınıza çıkan ekrandaki listeyi okuduktan sonra “Onayla” butonuna tıklayın. ● Size nedeni sorulabilir. Bu kısımda hesabınızı silme nedeninizi belirtin. ● Son olarak “Hesabı kapanmak üzere işaretle” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu adımları gerçekleştirdikten sonra hesabınızın silme işlemini bitirebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-Posta adresinizi de silebilirsiniz. Yukarıda bahsi geçen uygulamadan hariç yapılan bu işlem, hesabınıza ait diğer içerikleri de daha önce girmiş olduğunuz cihazlardan kaldırır. Şu adımları izleyebilirsiniz;

● “Başlangıç” yazısına tıklayın. ● Buradan “Ayarlar” kısmını seçin. ● Hesaplar bölümünden “e- Posta ve hesaplar” kısmını bulun ve işaretleyin. ● “Hesabı bu cihazdan sil” deyin. ● Onaylamak için “Sil” kısmını seçin. HOTMAIL HESABI KALICI OLARAK SİLME Hotmail hesabı kalıcı olarak silme uygulaması için kişinin profil bilgilerini net şekilde bilmesi gerekir. Hesabın kullanılmak istenmemesi durumunda kolayca kapatma yapılabilir. Hesap kalıcı olarak silinmeye karar verildiyse profil bilgilerinin net şekilde hatırlanması şarttır. Bu adımların doğru şekilde uygulanmasıyla silme işlemi dakikalar içerisinde kalıcı olarak gerçekleştirilir.

OUTLOOK HESABI SİLİNİRSE NE OLUR? Dijital dünya her geçen gün geliştiğinden kullanıcıların aklını bu tip sorular devamlı olarak kurcalar. “Outlook hesabı silinirse ne olur?” sorusu da bunlardan biridir. Outlook, Hotmail ile aynı olduğundan burada kastedilen soru esasında hotmail hesabının silinmesidir. Geçtiğimiz yıllarda Outlook, Hotmail adının yerini aldı. İşte Outlook hesabı silinince olacaklar; ● Bu işlem ile birlikte daha öncesinde yaptığınız bütün Microsoft işlemleri de silinir.

● Kullanımınız devre dışı hâle gelir. ● Skype, Takvim ve e- Posta gibi hizmetleri Outlook hesabınıza başladıysanız bunlara olan erişimi kaybedersiniz. ● Bu hizmetlerde bazı verileriniz kayıtlı kaldıysa isteğiniz hâlinde 30 - 60 gün saklandığını hatırlatmakta fayda var. ● Mevcut abonelikleriniz varsa bunlar da kendiliğinden, otomatik şekilde sonlanır. ● Çeşitli platformlarda olan Outlook hesabını iletişim bilgisi olarak kullanamazsınız. Çünkü hesabınızı sildiğiniz andan itibaren bu alanlara erişiminiz kısıtlanır.

● Microsoft içinde cüzdan özelliği de bulunduğundan bakiye özelliği de Outlook hesabının kalıcı silinmesiyle birlikte cüzdandaki bakiyenin sıfırlanmasıyla neticelenir. HOTMAIL HESABI NE KADAR SÜREDE SİLİNİR? Peki hotmail hesabı ne kadar sürede silinir? Bu konuya dair internet üzerinde birçok kişinin araştırma yaptığı teslim edilmiştir. Bu sürenin 2 gün olduğunu söylemek mümkündür. Hotmail hesabınız, en geç 2 gün içinde kalıcı olarak silinir. Verilerin yedeklendiği durumlarda söz konusu verilere erişme şansınız olduğunu da hatırlatmak gerekir. Hesabını silmeye tamamen emin olan ve karar veren kişilerin öncesinde önemli bilgilerini yedeklemesi tavsiye edilir. Çünkü kalıcı silme uygulamasından sonra bunlara olan erişim tamamen kaybolur.