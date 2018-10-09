Hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle Kevin Spacey'nin kadro dışı bırakılmasının ardından yoluna Robin Wright ile devam eden House of Cards 6. sezonunun başlamasına çok az bir süre kaldı.

2 Kasım'da final sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan diziden fragman yayınlandı.

House of Cards 6. sezon fragmanında, Robin Wright'ın hayat verdiği Başkan Claire Underwood gücünü iyice artırıyor.

Underwood, dizinin yeni sezonunda eşi vefat ettikten sonra Amerikan Başkanlığı görevini devralıp, Amerika'nın ilk kadın başkanı unvanını elde ediyor.

Diane Lane, Cody Fern ve Greg Kinnear gibi yeni oyuncuların yanı sıra orijinal kadrodan Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott ve Boris McGiver gibi isimlerin yer alacağı House of Cards yeni sezonu 2 Kasım'da başlıyor.

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