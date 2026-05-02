Houston Rockets- Los Angeles Lakers maçı kaç kaç bitti?
Geçtiğimiz günlerde oynanan NBA maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 99-93 yenerek play-off serisinde durumu 3-2'ye getirdi. Rockets'ta "triple-double"a yakın bir performans gösteren milli basketbolcu Alperen Şengün; 14 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken Jabari Smith ise 22 sayı kaydetti. Lakers'ta LeBron James 25 sayı, Austin Reaves ise 22 sayı attı. Peki, NBA'de altıncı karşılaşmaya sahne olan Houston Rockets- Los Angeles Lakers maçı kaç kaç bitti?
NBA play off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 2. galibiyetini aldı. Karşılaşmada Alperen ile Lebron James'in trash talk atışması spor gündeminde geniş yankı buldu. Önce Alperen, Lebron'a "Potaya giderken kolay düdük alıyorsun" dedi. Sonrasında Lebron ise "Bunu burda söyleyecek son kişi sensin, herkes söyleyebilir ama sen söyleyemezsin" diye yanıt verdi. Kızışan ortamda ise maç sonu gülen taraf milli yıldızımızın takımı Houston oldu ve seriyi 3-2'ye getirdi. Dün gece ise serinin altıncı maçı oynandı. Peki, Houston Rockets- Los Angeles Lakers NBA play off serisi 6. maçı nasıl sonuçlandı?
HOUSTON- LAKERS PLAY OFF SERİSİ 6. MAÇ NE ZAMAN?
Houston Rockets ile Los Angeles Lakers arasında oynanan altıncı play off maçı dün gece oynandı. Karşılaşma baştan sona Lakers'ın üstünlüğüyle sürdü. Lakers deplasmanda Houston'ı 78-98 mağlüp ederek Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi. Böylece milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets play off ilk eşleşmesinde elenmiş oldu.
HOUSTON- LAKERS MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma dijital platform Amazon Prime tarafından canlı yayınlanacak.
TARİHTE BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR!
NBA play off tarihinde 3-0 geriden gelerek seriyi 4-3 kazanan takım henüz yok. Alperen Şengün, 3. maçı kaybetmelerinin ardından henüz hiçbir şey bitmiş değil dedi ve serinin 4 ve 5. maçlarını kazanarak durumu 3-2'ye getirdi. Houston, bu gece oynanacak olan maçı kazandığı taktirde durumu 3-3 yapacak ve tarihe geçme fırsatı elde edecek.
KEVIN DURANT OYNAYACAK MI?
Houston Rockets takımının en önemli oyuncusu konumunda olan yıldız oyuncu Kevın Durant, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Lakers'a karşı play off serisinde forma giyemedi. NBA resmi sitesinde yer alan habere göre Durant, 6. maçta da oynamayacak.