NBA play off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 2. galibiyetini aldı. Karşılaşmada Alperen ile Lebron James'in trash talk atışması spor gündeminde geniş yankı buldu. Önce Alperen, Lebron'a "Potaya giderken kolay düdük alıyorsun" dedi. Sonrasında Lebron ise "Bunu burda söyleyecek son kişi sensin, herkes söyleyebilir ama sen söyleyemezsin" diye yanıt verdi. Kızışan ortamda ise maç sonu gülen taraf milli yıldızımızın takımı Houston oldu ve seriyi 3-2'ye getirdi. Dün gece ise serinin altıncı maçı oynandı. Peki, Houston Rockets- Los Angeles Lakers NBA play off serisi 6. maçı nasıl sonuçlandı?