        Houston Rockets- Los Angeles Lakers maçı kaç kaç bitti? Houston Rockets- Los Angeles Lakers maç özeti

        Houston Rockets- Los Angeles Lakers maçı kaç kaç bitti?

        Geçtiğimiz günlerde oynanan NBA maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 99-93 yenerek play-off serisinde durumu 3-2'ye getirdi. Rockets'ta "triple-double"a yakın bir performans gösteren milli basketbolcu Alperen Şengün; 14 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken Jabari Smith ise 22 sayı kaydetti. Lakers'ta LeBron James 25 sayı, Austin Reaves ise 22 sayı attı. Peki, NBA'de altıncı karşılaşmaya sahne olan Houston Rockets- Los Angeles Lakers maçı kaç kaç bitti?

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 09:51 Güncelleme:
        NBA play off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 2. galibiyetini aldı. Karşılaşmada Alperen ile Lebron James'in trash talk atışması spor gündeminde geniş yankı buldu. Önce Alperen, Lebron'a "Potaya giderken kolay düdük alıyorsun" dedi. Sonrasında Lebron ise "Bunu burda söyleyecek son kişi sensin, herkes söyleyebilir ama sen söyleyemezsin" diye yanıt verdi. Kızışan ortamda ise maç sonu gülen taraf milli yıldızımızın takımı Houston oldu ve seriyi 3-2'ye getirdi. Dün gece ise serinin altıncı maçı oynandı. Peki, Houston Rockets- Los Angeles Lakers NBA play off serisi 6. maçı nasıl sonuçlandı?

        HOUSTON- LAKERS PLAY OFF SERİSİ 6. MAÇ NE ZAMAN?

        Houston Rockets ile Los Angeles Lakers arasında oynanan altıncı play off maçı dün gece oynandı. Karşılaşma baştan sona Lakers'ın üstünlüğüyle sürdü. Lakers deplasmanda Houston'ı 78-98 mağlüp ederek Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi. Böylece milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets play off ilk eşleşmesinde elenmiş oldu.

        HOUSTON- LAKERS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma dijital platform Amazon Prime tarafından canlı yayınlanacak.

        TARİHTE BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR!

        NBA play off tarihinde 3-0 geriden gelerek seriyi 4-3 kazanan takım henüz yok. Alperen Şengün, 3. maçı kaybetmelerinin ardından henüz hiçbir şey bitmiş değil dedi ve serinin 4 ve 5. maçlarını kazanarak durumu 3-2'ye getirdi. Houston, bu gece oynanacak olan maçı kazandığı taktirde durumu 3-3 yapacak ve tarihe geçme fırsatı elde edecek.

        KEVIN DURANT OYNAYACAK MI?

        Houston Rockets takımının en önemli oyuncusu konumunda olan yıldız oyuncu Kevın Durant, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Lakers'a karşı play off serisinde forma giyemedi. NBA resmi sitesinde yer alan habere göre Durant, 6. maçta da oynamayacak.

        Muğla'da Ummuhan Korkut'un ölümüne ilişkin görülen davada eşi Yunus Korkut'a 14 yıl hapis

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşi Ummuhan Korkut'un ölümüne neden olmaktan yargılanan Yunus Korkut, "eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama" suçundan haksız tahrik uygulanmadan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        Yaren leylek baba oldu
        Yaren leylek baba oldu
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!