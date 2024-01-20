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        Haberler Dünyadan 'How I Met Your Mother' yıldızı Josh Radnor evlendi - Magazin haberleri

        'How I Met Your Mother' yıldızı Josh Radnor evlendi

        Bir dönemin fenomen dizisi 'How I Met Your Mother'da 'Ted Mosby'i canlandıran Josh Radnor evlendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:41
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        2005'ten 2014'e kadar devam eden ve 9 sezon boyunca tüm dünyada sevilerek takip edilen 'How I Met Your Mother'ın başrol oyuncusundan mutlu haber geldi.

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        Dizide hiç usanmadan aşkı arayan Ted Mosby karakterini canlandıran Josh Radnor, gerçek hayatta da gerçek aşkını bulmuş görünüyor.

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        Radnor, sosyal medyada yaptığı paylaşımda iki hafta önce karlı bir günde evlendiğini açıkladı.

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        49 yaşındaki oyuncu, Jordana Jacobs ile New York'ta evlendiğini duyurdu: Ben evlendim! İki hafta önce hafif bir kar fırtınasında. İnanılmaz bunaltıcı karlı, mutluluk dolu bir haftasonuydu. Sevdiğim pek çok insana bizimle birlikte olmak üzere buraya geldikleri için minnettarım. Bu olağanüstü kadına karım diyebilmenin büyük şans olduğuna inanamıyorum.

        #Josh Radnor
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