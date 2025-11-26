Habertürk
        HP 6 bin kişiyi işten çıkaracak - Teknoloji Haberleri

        HP 6 bin kişiyi işten çıkaracak

        ABD merkezli teknoloji şirketi HP, küresel çapta çalışan sayısını 4 bin ile 6 bin kişi arasında azaltmayı planladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 07:33 Güncelleme: 26.11.2025 - 07:33
        HP 6 bin kişiyi işten çıkaracak
        Mali takviminde 31 Ekim'de sona eren üç aylık dönemi dördüncü çeyrek olarak kabul eden HP, bilançosunu yayımladı.

        HP, bilanço açıklamasında, yapay zekayı kullanarak müşteri memnuniyetini, ürün inovasyonunu ve verimliliği artırmaya yönelik şirket çapında başlatılacak bir girişimi de duyurdu.

        Açıklamada, bu kapsamda şirketin küresel çalışan sayısının 4 bin ile 6 bin kişi arasında azaltılmasının planlandığı belirtildi.

        Yeniden yapılandırma ve diğer giderlerle ilişkili olarak yaklaşık 650 milyon dolarlık iş gücü ve iş gücü dışı maliyet yüküyle karşılaşılmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, bunun yaklaşık 250 milyon dolarının 2026 mali yılında gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, söz konusu girişimle 2028 mali yılı sonunda yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

        Öte yandan HP'nin bilançosunda, şirketin gelirinin 31 Ekim'de sona eren üç aylık dönemde yıllık yüzde 4,2 artışla 14,6 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

        HP'nin net karının ise geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 906 milyon dolar seviyesinden 795 milyon dolara gerilediği kaydedildi.

