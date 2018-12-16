HQ Trivia ve Vine'ın kurucusu Colin Kroll'ın bu akşam evinde ölü bulunmasıyla HQ Trivia ve Vine uygulamaları gündeme geldi. . Vine, kullanıcıların 6 saniyelik kısa videolar yayınladığı bir uygulama olarak tanımlanırken; HQ Trivia internet üzerinden canlı oynanan para ödüllü bilgi yarışması olarak kullanıma sunuldu. HQ Trivia ve Vine uygulamalarına dair detaylar haberimizde.

VINE NEDİR?

Vine, 2012 yılında daha yayınlanmadan önce Twitter tarafından satın alınmış ve kısa sürede 200 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Ancak uygulamanın popülaritesi hızla düştü ve 2016 yılında maliyeti yüzünden Twitter tarafından kapatıldı. Uygulama kullanıcının maksimum 6 saniyelik kısa videolar çekebilmesini sağlıyor ve bu videoları Facebook ve Twitter üzerinden paylaşılıyordu.

HQ TRIVIA NEDİR?

HQ Trivia'da belirtilen saatte canlı yayın başlıyor ve sunucu soruları sormaya başlar. Kullanıcılar ekrandaki üç şıktan birini seçerek doğru cevabı vermeye çalışır. Büyük ödül tüm soruları doğru cevaplayan toplam kişiler arasında eşit şekilde bölüştürülür. Para ödülleri paypal üzerinden kullanıcılara ödenir.

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