HSBC Türkiye, İklim Eylemi'ne yönelik çalışma yapan start-upları destekliyor

HSBC Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve büyümeye katkı sağlamak amacıyla sosyal fayda sağlayan start-up’lara yönelik olarak ilk kez dört yıl önce hayata geçirdiği ‘Sürdürülebilir Büyüme Programı’ 2025’te de devam ediyor. 2025’te WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Tenity iş birliğiyle hayata geçirilecek projede iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlayacak çözümler üreten girişimler desteklenecek. Satış, pazarlama, sosyal etki analizi, enerji dönüşümü, doğa temelli çözümler, plastik kirliliğiyle mücadele gibi alanlarda sunulacak eğitimlerle, bu girişimlerin iş yapış biçimlerini geliştirmeleri ve finansman imkanlarına ulaşmaları sağlanacak. HSBC’nin global ağından da alanında yetkin liderlerin eğitim ve toplantılara katılımıyla gerçekleşecek program kapsamında toplam 10 girişim, 6 aylık hızlandırma programına dahil olacak.

REKLAM Program çerçevesinde girişimcilerin işlerini geliştirmelerine, bütünsel bir doğa koruma yaklaşımı benimsemelerine, iş modellerini büyütmelerine ve Türkiye’de start-up şirketler, girişimciler, mentorlar ve yatırımcılardan oluşan güçlü bir ekosistem inşa edilmesine destek verilmesi amaçlanıyor. Programa katılmaya hak kazanan 10 girişimciye, 6 ay süresince kurumsal ve yatırımcı workshop'ları ve farklı alanlarda uzman 20 kişiden oluşan bir ekip tarafından mentorluk desteği sağlanacak. Girişimcilere ayrıca ihtiyaçları olan yazılımlara indirimli fiyatlarla erişim imkanı sunulacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEYE DESTEK HSBC Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin, program ile ilgili şunları söyledi: “HSBC Türkiye olarak daha refah bir gelecek için ekonomik büyümenin yanı sıra çevreyi ve toplumu da odağımıza alıyor, eğitimde fırsat eşitliği, sanata erişim, finansal okur yazarlık ve iklim krizi ile mücadele için sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. İklim krizi ile mücadelede olumlu değişimin, iş yapış biçimlerimizin düşük karbon ekonomisine uygun olarak dönüştürülmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu kapsamda HSBC olarak bu değişimde müşterilerimize destek oluyor, kendi operasyonlarımızı gözden geçiriyor ve sistemli değişim için iş birlikleri yapıyoruz. İlk olarak 2020 yılında hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Büyüme Programı ile ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini desteklemenin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede üretilen yenilikçi çözümlerin de önünü açmayı hedefliyoruz. Önceki yıllarda elde ettiğimiz başarılı sonuçlardan aldığımız ilhamla bu yıl da WWF-Türkiye ve Tenity iş birliğiyle hazırladığımız güçlü program içeriği ile 10 girişimin yarattıkları faydayı besleyerek sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesine destek olacağız.’’

REKLAM DÖNÜŞÜ MÜMKÜN OLMAYAN NOKTAYA YAKLAŞIYORUZ WWF-Türkiye İklim Enerji Programı Müdürü Tanyeli Behiç Sabuncu, programla ilgili olarak şu görüşleri dile getirdi: “İklim krizinin etkilerini her geçen yıl daha sık ve şiddetli bir şekilde hissederken, insanlık olarak ekosistemlerin dengesi ile yaşam alanlarımızın geleceği açısından geri dönüşü mümkün olmayan bir noktaya yaklaşıyoruz. Küresel ısınmayı kritik eşik olan 1.5 oC seviyesinin altında tutabilmek için enerjiden gıda sistemlerine kadar pek çok alanda yenilikçi ve doğa dostu çözümlerin yaygınlaşmasına ihtiyacımız var. Bu bağlamda start-uplar çok kritik bir role sahip. WWF-Türkiye olarak, bu yıl da Sürdürülebilir Büyüme Programı kapsamında iklim kriziyle mücadeleye hizmet eden girişimlere destek olmaya devam edeceğiz.”