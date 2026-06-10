HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 10 Haziran 2026 - 01:26 Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ