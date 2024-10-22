HSK müfettişine bıçaklı saldırı

Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK), yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğrayan müfettiş ağır yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, HSK yemekhanesinde görevli bir personel, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a yemekhane önünde bıçakla saldırdı.

Ağır yaralanan müfettiş Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

HSK yemekhanesinde 15 Nisan'da işe başladığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

Saldırganın Keban adliyesinde mübaşirlik yaptığı dönemde, Mehmet Aslan'ın da savcı olarak görev yaptığı ve aralarında husumet olduğu ve bu husumet sonrası mübaşirlik görevine son verildiği öğrenildi.

HSK yemekhanesinde işe başlayan saldırganın, husumetli olduğu Mehmet Aslan'la burada karşılaşınca saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.