Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konu ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

SORUŞTURMA İZNİ KESİNLİKLE YOK

Bugün bazı haber sitelerinde yer aldığı şekli ile; 21 Mart'ta 4 Yargıtay üyesi ile bin 500'e yakın hakim-savcı hakkında ankesörden soruşturma başlatıldığı haberi üzerine, Aynı gün bir açıklama yapan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın “Gündemimizde böyle bir soruşturma yok 1. Daire'nin bin 500 hakim ve savcıyla ilgili verdiği soruşturma izni de mevcut değil” diyerek, haberi yalanladığını, ancak daha sonra ki bir haber üzerine ise yine HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın Twitter hesabından, bir önceki haberi doğruladığının Belirtilmesi karşısında, yanlış anlaşılmaları önlemek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bir kez daha açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Daha öncede ifade edildiği üzere HSK Birinci Dairesi tarafından (Ankösörlü telefon aramasından kaynaklanan) 1509 hakim - savcı hakkında verilmiş bir inceleme ve soruşturma izni kesinlikle yoktur.

GÖREVDE ÜÇ HAKİM VAR

Son haberde bildirilen İzmir Başsavcılığının yaptığı Ankesör soruşturmasında ismi geçen ve hakkında soruşturma yapılan görevdeki ilk derece hakim sayısı üç kişidir. Haberde de belirtildiği gibi iki hakim idari yargıda bir hakim ise adli yargıda görevlidir. Yine bu soruşturma kapsamında bulunan dört hakimin ise HSK genel kurulunca daha önceden meslekten çıkartıldığı görülmüştür.

HER İHBAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Hakimler Savcılar Kurulu’na çeşitli yollarla ulaşan ihbar, şikayetler ile etkin pişmanlık nedeniyle verilen ifadeden ve ByLock içeriklerinden çıkan sonuçlardan ciddi görülenler HSK Teftiş Kurulunca incelenip, soruşturulmakta ve HSK Genel Kurulunca gereken kararlar alınmaktadır. En son 12 Temmuz 2019 tarihinde bu değerlendirme yapılmış, 17 hakim ve savcıdan son savunmaları istenmiş, bunların 9’u görevden el çektirilmiştir. Teftiş Kurulunun incelemeleri tamamlandıkça HSK’ya ulaşmış her ihbar ve şikayet Genel Kurul’da değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

KARARLAR SÜRATLE VERİLDİ

ByLock listelerinde yer alan (morbeyin sebebiyle listeden çıkan ve hakkında bu delil dışında delil bulunmayanlar hariç) hiçbir hakim ve savcı göreve devam ettirilmemiş, bütün kamu idarelerinden önce bu konuda gereken kararlar süratle verilmiştir. Açıklamalar değerlendirildiğinde; baştan beri söylendiği üzere 1500 hakim hakkında, salt Ankesörlü telefon kullanımı ile ilgili bir soruşturma izninin bulunmadığı nettir. İzmir Başsavcılığı ihbarı ise dördü daha önce ihraç edilen yedi hakime ilişkindir.