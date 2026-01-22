HT Spor Aralık ayının oyuncusu Ernest Muçi!

ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde düzenlenen Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuştu. Trump, "Bugün dünya benim sayemde daha zengin, daha barışçıl" dedi. Suriye ile ilgili de konuşan Trump, "Suriye'de çok iyi kazanımlar var. Nefes alabilmeye başladılar. Oradaki yeni yönetim iyi çalışıyor... Daha Fazla Göster

ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde düzenlenen Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuştu. Trump, "Bugün dünya benim sayemde daha zengin, daha barışçıl" dedi. Suriye ile ilgili de konuşan Trump, "Suriye'de çok iyi kazanımlar var. Nefes alabilmeye başladılar. Oradaki yeni yönetim iyi çalışıyor. Suriye liderine güveniyorum" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, "Bugün Gazze için daha iyi bir geleceğin başlangıcı. Bu savaş sona eriyor" dedi. Trump'ın konuşmasının ardından liderler sahneye gelerek Gazze Barış Kurulu için imzalarını attı. Daha Az Göster