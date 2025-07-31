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        Haberler Bilgi Spor HT Spor canlı izle ekranı ve frekans bilgileri: HT Spor kaçıncı kanalda, frekans ayarı nasıl yapılır?

        HT Spor frekans bilgileri: HT Spor kaçıncı kanalda, frekans ayarı nasıl yapılır?

        Yayın hayatına 10 Eylül 2024 tarihinde başlayan HT Spor, futbol ağırlıklı yayın akışının yanı sıra sporun birçok dalını sporseverlerle buluşturuyor. Spor camiasına yepyeni bir soluk getiren HT Spor, 31 Perşembe günü Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesi Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçını canlı olarak ekranlara getiriyor. Bu kapsamda, HT Spor frekans bilgileri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Peki, "HT Spor kaçıncı kanalda, frekans ayarı nasıl yapılır?" İşte HT Spor frekans bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 20:09 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:09
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        Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı HT Spor'da... Kritik maç sebebiyle HT Spor frekans ayarları, sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, "HT Spor kaçıncı kanalda, HT Spor frekans ayarı nasıl yapılır?" İşte HT Spor frekans bilgileri...

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        SHAKHTAR DONETSK-BEŞİKTAŞ MAÇI HT SPOR’DA!

        Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        SHAKHTAR DONETSK-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        HTSPOR TV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+

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