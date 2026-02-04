Habertürk
        HT Spor'un konuğu Domenico Tedesco! - Fenerbahçe Haberleri

        HT Spor'un konuğu Domenico Tedesco!

        HT Spor, özel röportajlarına Domenico Tedesco ile devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul soracak Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yanıtlayacak. Domenico Tedesco Özel Röportajı 7 Şubat Cumartesi saat 19.00'da tekrarı ise saat 23.00'te HT Spor'da!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 12:12 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:14
        HT Spor'un konuğu Domenico Tedesco!
        HT Spor özel röportajlarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, HT Spor'un konuğu olacak.

        İmza attığı günden bu yana neleri değiştirerek takımı ayağa kaldırdı? Süper Lig'de namağlup ilerleyen Sarı-lacivertliler sezon sonu mutlu sona ulaşabilecek mi? Avrupa Ligi'nde hedef neresi? Nottingham Forest eşleşmesi için düşünceleri ne? Başkan Sadettin Saran ve yönetim kuruluyla iletişimi nasıl? İkinci devrede oyun planında ne gibi farklılıklar bizi bekliyor? Transfer süreçleri nasıl gelişti?

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul soracak Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yanıtlayacak. Domenico Tedesco Özel Röportajı 7 Şubat Cumartesi saat 19.00'da tekrarı ise saat 23.00'te HT Spor'da!

