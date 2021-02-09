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Telefon bekliyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Donald Trump’ın ABD başkanlığı döneminde kara listeye alınarak, yaptırımların uygulanmaya başlandığı Çinli teknoloji üreticisi Huawei, Joo Biden ile birliktte yeni bir sayfa açmayı umuyor. Washington'daki yönetim değişikliğinden bu yana ilk kez konuşan Huawei’nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Ren, ABD’nin yaklaşık iki yıllık baskısının ardından, başkan değişikliğiyle birlikte Çinli telekomünikasyon devine karşı daha yumuşak bir yaklaşım bekliyor.

2019 yılından bu yana ABD’nin kara listesinde olan Huawei’nin kurucusu Ren, Çin’de gazetecilere verdiği brifing sırasında, Joe Biden’ı işaret ederek, "Ortak gelişme ve paylaşılan başarıya vurgu yapan bir telefon görüşmesi veya mesaj almayı memnuniyetle isterim” dedi.

'YENİ YÖNETİMİN DİKKATE ALACAĞINA İNANIYORUM'

ABD Başkanı Joe Biden ile konuşmayı istediğini dile getiren Ren, yeni Amerikan yönetiminden “açık bir politika” görmeyi umduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"ABD ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor ve Çin de ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor. Huawei’nin üretim kapasitesi genişletilebilirse, bu ABD şirketleri için de daha fazla fırsat anlamına gelir. Bunun karşılıklı olarak yararlı olacağına inanıyorum. Yeni yönetimin, yeni politikalarına karar vermek üzereyken, bu tür ticari çıkarları dikkate alacağına inanıyorum. Herkesin Çin’in büyümesinden yararlanabilmesini istiyoruz.”

PAZARDA PAY KAYBETTİ, HONOR'I ELDEN ÇIKARDI

Huawei, şirketin temel yazılım ve bileşenlere erişimini engellemek için önlemler alan Trump yönetimi altında bir ulusal güvenlik tehdidi olarak etiketlenmişti. Trump yönetimi, Huawei’nin ağ donanımının Amerikalıları gözetlemek için kullanılabileceğini iddia etmişti.

Huawei bu iddiaları defalarca yalanlamasına karşın, ABD yaptırımları kapsamında, Google ve Android lisanslarını kaybetmişti. Çinli şirket Google Play yerine App Gallery, Google Mobil Servisleri yerine de Huawei Mobil Servisleri'nin devreye almıştı.

IDC verilerine göre küresel akıllı telefon pazarında yaptırımlar öncesinde, 2019 yılının 2. çeyreği sonunda, yüzde 17.6 olan Huawei'nin payı 2020 yılının 4.çeyreğinde yüzde 8.4'e kadar düştü.

Yaşanan zorluklarının ardından Huawei bir yandan küresel akıllı telefon pazarında pay kaybederken, diğer yandan da alt markası Honor’ı satmak zorunda kalmıştı.