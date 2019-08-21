Çin'in dünyaca ünlü akıllı telefon markası Huawei, kendi işletim sistemi olan Harmony'i tanıttı. Haberin ardından pek çok teknoloji meraklısı, Harmony işletim sistemi özelliklerini araştırmaya başladı. Peki Huawei Harmony nedir? İşte detaylar...

Çin’de düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı (HDC 2019) etkinliğinde etkinliğinde duyurulan Huawei’nin işletim sisteminin adı HarmonyOS oldu.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni işletim sistemini duyuran Huawei Üst Yöneticisi Richard Yu, HarmonyOS adı verilen yeni işletim sisteminin akıllı telefonlardan, akıllı hoparlörlere; sensörlerden, nesnelerin interneti (IoT) temelli cihazlara, bilgisayar ve hatta otomobillere kadar ne kadar pek çok alanda kullanabileceğini söyledi.

Yeni işletim sisteminin bu yıl sonuna doğru öncelikli olarak akıllı ekran ürünlerinde kullanıma sunulması bekleniyor. Önümüzdeki 3 yıl boyunca da yeni sistemin diğer alanlarda kullanıma alınması planlanıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre yeni işletim sistemi önce Çin'de kullanılmaya başlanacak daha sonra da bütün dünyaya yaygınlaştırılacak.

Çinli şirketin ABD yaptırımları kapsamında Android platformundan çıkarılması olasılığına karşı geliştirilen Harmony OS, cep telefonu, giyilebilir teknolojiler, laptoplar ve televizyonlar gibi tüm platformlarda çalışacak, mikro çekirdek bazlı dağıtık bir işletim sistemi olarak dizayn edildi.

Açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve ARK isimli kendi derleyicisine sahip olan Harmony OS mevcut Android uygulamalarını da destekleyecek.

Huawei yeni işletim sistemini ilk önce akıllı TV´lere yükleyecek. Harmony OS, 2020´de ise dizüstü bilgisayarlar ve giyilebilir teknolojilerde kullanılmaya başlanacak.