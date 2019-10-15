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Huawei: Her gün 1 milyon saldırı alıyoruz! Haberler

ABD’nin geçen mayıs ayında kara listeye aldığı Huawei’nin bir yandan yaptırımlarla boğuşurken, diğer yandan da siber saldırılara karşı mücadele verdiği ortaya çıktı.

Küresel akıllı telefon pazarının ikinci büyük oyuncusu olan Huawei’nin geliştirdiği 5G ile ilgili teknolojilerin, her gün 1 milyon siber saldırıya maruz kaldığı açıklandı. Huawei Başkan Yardımcısı John Suffolk tarafından açıklanan bu rakam, saatte 41 bin 466, dakikada 694 ve saniyede ise yaklaşık 12 siber saldırıya karşılık geliyor.

Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre hacker’ların bu siber saldırılarının odağında ise doğrudan Huawei imzalı 5G teknolojilerini ele geçirme amacı yer alıyor.

5G alanında geliştirilen teknolojiler ve alınan patentler konusunda Huawei ve ZTE’ni başı çektiği Çinli şirketlerin dünya genelinde öncü olduğu biliniyor.

ABD ise Çin istihbaratı adına teknolojiler geliştirmekle suçladığı Huawei’nin bu alandaki etkisini de 5G teknolojileriyle yaygınlaştıracağını iddia ediyor.

‘ÇİN HÜKÜMETİNİN TALEPLERİNİ REDDEDİYORUZ’

Maruz kaldıkları bu siber saldırıların hangi ülke veya gruplardan yapıldığı konusunda bir ayrıntı vermeyen Suffolk, ABD’nin kendilerini suçladığı Çin hükümetine çalışma konusunda ise şunları söyledi: “Çin hükümeti ne zaman bizden veri sağlama ve arka kapı programı gibi uygunsuz bir projenin hayata geçirilmesini istese biz bu isteği kesinlikle reddediyoruz.”

Huawei kurucusu Ren Zhengfei de geçen ay yaptığı açıklamada, 5G teknolojilerini ABD’li şirketlerle paylaşmaya hazır olduklarını söylemişti.

ABD’li şirketlerin kendi 5G endüstrilerini kurabilmeleri için bu teknolojileri kullanabileceklerini belirten Zhengfei, ABD’li teknoloji şirketlerinin Huawei teknolojilerini lisansladıktan sonra istedikleri gibi düzenleyip, satabileceğini belirtmişti.