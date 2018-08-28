Son yılların yükselen telefon üreticisi Huawei, yeni nesil Mate serisinin bir parçası olan Mate 20 Lite’ı tanıttı. Şimdilik Polonya’da satışa sunulan akıllı telefon, 436 dolarlık fiyat etiketine sahip. Serinin diğer iki telefonu Mate 20 ve Mate 20 Pro ise 16 Ekim’de Londra’da gerçekleştirecek etkinlikte sahneye çıkacak.

6.3 inç Full HD+ ekrana sahip olan Huawei Mate 20 Lite, 2340 x 1080 piksellik ekran çözünürlüğüne sahip. Çentikli bir tasarına sahip olan cihaz, 19.5:9 görüntü oranı ile 409ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Huawei’nin ilk 12nm yonga seti olan Kirin 710’dan güç alan akıllı telefonun tıpkı Mate 10 Lite gibi 4 GB RAM’i ve 64 GB’lık depolama alanı var. microSD kartlar ile depolama alanının 256 GB’a kadar arttırılabilmesi bekleniyor.

Mate 20 Lite, geliştirilmiş kamera fonksiyonlarıyla geliyor. Arka tarafta 20 ve 2 megapiksellik iki adet kamera bulunurken, ön tarafta ise Face Unlock özelliği ile 24 ve 2 magapiksellik iki adet kamera daha var. Arka tarafında bir parmak izi sensörü de barındıran telefonun siyah, altın ve mavi olmak üzere 3 renk seçeneği bulunuyor.

Huawei Mate 20 Lite, Android 8.1 Oreo işletim istemi ile çalışıyor. Ancak serinin diğer telefonları olan Mate 20 ve Mate 20 Pro, Android Pie ile çalışacak.

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