Geçtiğimiz günlerde Apple'ın iPhone 12 ailesini tanıtmasının ardından bir atak da Huawei'den geldi. Son zamanların en popüler markası Huawei'nin Mate ailesinden Huawei Mate 40 Pro'nun özelliklerini sizin için derledik.
HUAWEI MATE 40 PRO FİYATI NE KADAR?
Huawei Mate 40 Pro fiyatı 11 bin 259 TL.
HUAWEI MATE 40 PRO ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu:6.76 İnç
Dahili Depolama:256 GB
Bellek (RAM):8 GB
Batarya Kapasitesi:4400 mAh
Hat Sayısı:Çift Hat
Hızlı Şarj:Var
4.5G Desteği: Var
CPU Frekansı:3.13 GHz
CPU Çekirdeği:8 Çekirdek
Ekran / Gövde Oranı: 93.13 %
Değişir Batarya: Yok
Kamera Çözünürlüğü:50 MP
Ekran Çözünürlüğü: 1344x2772 (QHD) Piksel
Parmak izi Okuyucu: Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX8
Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP6X
Ses Çıkışı:USB
Type-CBoy: 162.9
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