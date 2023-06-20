Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Cihaz
ABONE OL

Huawei'nin yeni katlanır telefonu Türkiye pazarına giriş yaptı

Hafiflik, incelik ve geniş ekranı ile dünyanın önde gelen katlanır akıllı telefonu olma iddiası ile piyasaya çıkan Huawei Mate X3, özelliklerinin yanı sıra fiyatı ile de dikkatleri üzerine çekiyor

Huawei'nin yeni katlanır telefonu Türkiye pazarına giriş yaptı
HABERTURK.COM

Huawei Mate X3, katlanabilir bir akıllı telefonun ne kadar hafif, ince ve güvenilir olabileceği konusunda yeni standartlar belirliyor. Huawei'nin son yıllarda kullanıcıların büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefon deneyimlerine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının ve Huawei'nin kendi geliştirdiği en yeni premium malzemelerin ve patentli teknolojilerin entegrasyonunun doruk noktası.

"EN İNCE KATLANIR AKILLI TELEFON"

Huawei Mate X3'ün marka tarafından, 239 gramlık ağırlığı ve katlandığında 11,08 mm, açıldığında ise 5,3 mm'lik inceliğiyle dünyanın en ince ve en hafif büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonu olduğu belirtiliyor.

Kalınlığı ve ağırlığı önemli ölçüde azaltmak için Huawei Mate X3, alüminyum ve hafif karbon fiber malzemelerle tasarlanmış. Yeni model, sektörün en ince Type-C bileşenine ve suya dayanıklılık için IPX8 derecesine sahip.

GENİŞ EKRAN YAPISI

Mate X3, 6,4 inç 3D OLED dış ekran ve 7,85 inç katlanabilir OLED iç ekran ile 426 PPI piksel yoğunluğunu destekleyen hem iç hem de dış ekrana sahip. İki TÜV Rheinland Sertifikası (Renk Doğruluğu ve Hassas Renk Projeksiyonu) birden alan ilk katlanabilir akıllı telefon olduğu açıklanan model, Akıllı Işığa Duyarlı Ekran'a da sahip.

İsviçre'nin ilk SGS çift beş yıldız sertifikasını alan Huawei Mate X3’ün dış ekranı düşmeye karşı 10 kat daha dayanıklı güvenilir Kunlun Glass ile donatıldığı belirtiliyor. İç ekran, kuvvete bağlı değişken gücü sağlamak için ilk darbeye dayanıklı Newtonyen olmayan akışkan malzemelerin kullanıldığı tamamen yeni bir kompozit ekran yapısını benimsiyor. Katlanabilir iç ekran darbelere karşı 4 kat daha dayanıklı olup günlük kullanım için kalıcı koruma sağlıyor.

Model, dahili 4800mAh büyük bir bataryaya sahip. 66 W kablolu Huawei SuperCharge, 50 W kablosuz Huawei SuperCharge, 7,5 W Kablosuz Ters Şarjı destekliyor.

Akıllı telefon 50 MP Ultra Vision Ana Kamera, 13 MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve 5x optik yakınlaştırmayı destekleyen 12 MP Periskop Telefoto Kamera ile donatıldığı açıklandı.

FİYATI 80 BİN TL

Huawei Mate X3, 79.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Siyah ve yeşil renk seçenekleri olan HAUWEI Mate X3 yanında, 11.697 TL değerindeki Huawei Watch Buds, 66W Süper Şarj Cihazı ve Akıllı Tartı 3 hediye ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Dijital oyun sektöründe hedef 5 yılda 3 Unicorn"
TEKNOLOJİ "Dijital oyun sektöründe hedef 5 yılda 3 Unicorn"
Yapay zeka insanların siyasi görüşlerini fotoğraf analiziyle tahmin edebiliyor
TEKNOLOJİ Yapay zeka, siyasi görüşünü tahmin edebiliyor
Alibaba'nın yeni CEO Eddie Wu olacak
TEKNOLOJİ Alibaba'da sürpriz değişiklik
Bilgisayar korsanları, Reddit'ten çalınan 80 GB'lık gizli veriyi sızdırmakla tehdit ediyor
TEKNOLOJİ Reddit'e darkweb saldırısı: Çalınan bilgiler ...
'Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı' raporunun Ankara tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
TEKNOLOJİ 'Yüksek Teknoloji için Eylem Çağrısı' Ankara'da
Intel’in üç farklı ülkede yapacağı çip yatırımı 60 milyar doları aşacak
TEKNOLOJİ Çip üreticisinden yatırım atağı
Harvard’lı gençler Biletinial için özel proje geliştirdi
TEKNOLOJİ Harvard’lı gençlerden Türk şirketine özel proje
Google'a rekabet soruşturması açıldı
TEKNOLOJİ Google'a rekabet soruşturması açıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: "HGK-82 mühimmatı ilk kez bir İHA'dan atıldı"
TEKNOLOJİ "HGK-82 mühimmatı ilk kez bir İHA'dan atıldı"
Elon Musk: Akıllı TV'ler için video uygulaması 'Geliyor'
TEKNOLOJİ Twitter'dan akıllı TV hamlesi geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.