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Huawei Mate X3, katlanabilir bir akıllı telefonun ne kadar hafif, ince ve güvenilir olabileceği konusunda yeni standartlar belirliyor. Huawei'nin son yıllarda kullanıcıların büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefon deneyimlerine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının ve Huawei'nin kendi geliştirdiği en yeni premium malzemelerin ve patentli teknolojilerin entegrasyonunun doruk noktası.

"EN İNCE KATLANIR AKILLI TELEFON"

Huawei Mate X3'ün marka tarafından, 239 gramlık ağırlığı ve katlandığında 11,08 mm, açıldığında ise 5,3 mm'lik inceliğiyle dünyanın en ince ve en hafif büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonu olduğu belirtiliyor.

Kalınlığı ve ağırlığı önemli ölçüde azaltmak için Huawei Mate X3, alüminyum ve hafif karbon fiber malzemelerle tasarlanmış. Yeni model, sektörün en ince Type-C bileşenine ve suya dayanıklılık için IPX8 derecesine sahip.

GENİŞ EKRAN YAPISI

Mate X3, 6,4 inç 3D OLED dış ekran ve 7,85 inç katlanabilir OLED iç ekran ile 426 PPI piksel yoğunluğunu destekleyen hem iç hem de dış ekrana sahip. İki TÜV Rheinland Sertifikası (Renk Doğruluğu ve Hassas Renk Projeksiyonu) birden alan ilk katlanabilir akıllı telefon olduğu açıklanan model, Akıllı Işığa Duyarlı Ekran'a da sahip.

İsviçre'nin ilk SGS çift beş yıldız sertifikasını alan Huawei Mate X3’ün dış ekranı düşmeye karşı 10 kat daha dayanıklı güvenilir Kunlun Glass ile donatıldığı belirtiliyor. İç ekran, kuvvete bağlı değişken gücü sağlamak için ilk darbeye dayanıklı Newtonyen olmayan akışkan malzemelerin kullanıldığı tamamen yeni bir kompozit ekran yapısını benimsiyor. Katlanabilir iç ekran darbelere karşı 4 kat daha dayanıklı olup günlük kullanım için kalıcı koruma sağlıyor.

Model, dahili 4800mAh büyük bir bataryaya sahip. 66 W kablolu Huawei SuperCharge, 50 W kablosuz Huawei SuperCharge, 7,5 W Kablosuz Ters Şarjı destekliyor.

Akıllı telefon 50 MP Ultra Vision Ana Kamera, 13 MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve 5x optik yakınlaştırmayı destekleyen 12 MP Periskop Telefoto Kamera ile donatıldığı açıklandı.

FİYATI 80 BİN TL

Huawei Mate X3, 79.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Siyah ve yeşil renk seçenekleri olan HAUWEI Mate X3 yanında, 11.697 TL değerindeki Huawei Watch Buds, 66W Süper Şarj Cihazı ve Akıllı Tartı 3 hediye ediliyor.