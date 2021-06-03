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Huawei yeni tabletini tanıttı

Huawei yeni tableti MatePad Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Firmanın Tüketici Elektroniği Grubu COO'su Kevin Ho, “Yeni Huawei MatePad Pro, kullanıcılara daha üretken ve yaratıcı olmaları için ilham verecek mükemmel bir araç. Yeni HarmonyOS 2 ile kullanıcılar, uygulamalardan ve hizmetlerden tamamen yeni yollarla yararlanabilir ve her zamankinden daha akıllı çalışabilirler” açıklamasında bulundu

Huawei yeni tabletini tanıttı

Huawei, HarmonyOS 2 işletim sistemli yeni tableti Huawei MatePad Pro'yu tanıttı. Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre Huawei MatePad Pro, güçlü Kirin 9000E ve yüzde 90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamı desteği ile gelen 12,6 inç OLED FullView ekran ile donatıldı.

Yeni ve geliştirilmiş App Multiplier ve Çoklu Pencere özellikleri, çoklu görevleri her zamankinden daha sorunsuz hale getiriyor ve Huawei'nin tablet uygulamalarında yatay modun geliştirilmesini destekliyor. Huawei ayrıca, kullanıcıların ilhamlarını yakalamalarına yardımcı olan daha akıllı ve daha doğal etkileşimli deneyimler sunan Huawei M-Pencil'ın (2. nesil) tanıtımını da yaptı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu COO'su Kevin Ho, ürün lansmanı sırasında, “Yeni Huawei MatePad Pro, kullanıcılara daha üretken ve yaratıcı olmaları için ilham verecek mükemmel bir araç. Yeni HarmonyOS 2 ile kullanıcılar, uygulamalardan ve hizmetlerden tamamen yeni yollarla yararlanabilir ve her zamankinden daha akıllı çalışabilirler” açıklamasını yaptı.

Huawei MatePad Pro, 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip. 16:10 en boy oranı ve yalnızca 5,6 mm inceliğindeki dar çerçeveleriyle ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranı sunuyor. OLED FullView ekran ayrıca milyonda bir yüksek kontrast oranını ve geniş DCI-P3 renk gamını destekleyerek daha iyi tanımlanmış ve gerçeğe yakın renkler üretmesini sağlıyor. Ayrıca, Huawei MatePad Pro, ∆E < 0,5 renk doğruluğu derecesine sahip. Yalnızca bazı profesyonel düzeyde monitörler tarafından elde edilen bu renk doğruluğu tableti profesyonel fotoğrafçılar için harika bir taşınabilir ikinci monitör haline getiriyor. Kaynakta emisyonları azaltan mavi ışık filtreleme donanım çözümü ile Huawei MatePad Pro, dünyanın çeşitli zorlu testleri geçen ve TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikası alan ilk tableti.

Huawei MatePad Pro'daki parlak ekran, tüketicilere sürükleyici multimedya deneyimleri sağlamak için yüksek genlikli tweeter'lar ve woofer'lardan oluşan sekiz hoparlörlü bir ses sistemi ile tamamlanıyor.

Kullanıcıların ihtiyaç duydukları uygulamaları hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için Huawei MatePad Pro, yalnızca sık kullanılan uygulamaları değil, aynı zamanda yakın zamanda kullanılan uygulamaları da görüntüleyen yeni bir Bottom Dock sunuyor. Yeni Hizmet Pencere Öğeleri, gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyebiliyor ve kullanıcıların uygulamaları başlatmadan bile belirli uygulama özelliklerine hızlı ve kolay bir şekilde erişmesine olanak tanıyor. Bu widget'lar herhangi bir yere yerleştirilebildiği gibi kullanıcıların cihazlarını tercihlerine göre kişiselleştirmeleri için tamamen özelleştirilebilir kılıyor.

BİLGİSAYAR EKRANI TABLETE YANSIYOR

HarmonyOS'un dağıtılmış özelliklerinden yararlanan yeni Huawei MatePad Pro, yeni Tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği özelliklerini destekliyor: Ayna Modu, Genişletme Modu ve İş Birliği Modu. Ayna Modunda, bağlı bilgisayarın ekranı tablet ekranına yansıtılarak kullanıcıların belgeleri doğrudan imzalamasına ve not almasına veya tıpkı profesyonel tasarımcıların yaptığı gibi Huawei M-Pencil (2. nesil) ve Huawei MatePad Pro ile tıpkı bir çizim tablası ve kalemi gibi bilgisayarda çizim yapmasına olanak tanıyor. Genişletme Modu, Huawei MatePad Pro'yu ikinci bir ekrana dönüştürerek daha fazla içerik görüntülemek için ekstra ekran alanı sağlayarak referans materyallerini kontrol etmek veya internette gezinmek için harika bir yöntem sunuyor. Yenilikçi Collaborate Modu, HarmonyOS 2 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanıyor. Tabletleri, akıllı telefonları ve PC'leri ayıran sınırları ortadan kaldıran Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların Huawei MatePad Pro ve diğer bağlı cihazlarla yapabileceklerini geliştirerek, eskisinden daha üretken ve yaratıcı olmalarını sağlıyor.

Yeni App Multiplier bir uygulamayı tek bir pencerede gösterirken, kullanıcılar artık tableti tutuşlarını bırakmadan uygulama içeriğinde gezinmek için tablet ekranının her iki yanındaki boş alanları yukarı ve aşağı kaydırarak kullanabilir. Kullanıcılar ayrıca aynı uygulamanın iki örneğini birden görerek, aynı uygulamayı iki kez başlatmışlar gibi pencerelerle etkileşim kurabilir. Haziran 2021 itibarıyla, yaklaşık 4.000 uygulama, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için App Multiplier'ı benimsedi. Huawei, App Multiplier'ı sürekli geliştirerek yatay yönlendirmeyi destekleyen tablet uygulamalarının geliştirilmesine öncülük ediyor.

KURŞUN KALEM BENZERİ DENEYİM SUNUYOR

Huawei, yeni platin kaplı kalem ucu, düşük gecikme süresi ve 4.096 basınç hassasiyeti desteği ile kurşun kalem benzeri bir doğal yazma deneyimi sunan Huawei M-Pencil'i (2. nesil) de tanıttı. Lüks saatlerin şeffaf kasa arkası tasarımından ilham alan yeni şeffaf kalem ucu, kaleminin iç işleyişini sergiliyor ve daha iyi bir çizim deneyimi için buzlu bir dokuya sahip. Yeni Huawei M-Pencil (2. nesil),el yazısı içeriği gerçek zamanlı makine kodlu metne dönüştüren Huawei FreeScript ve ayrıca geçiş için çift dokunma, Anında Şekil, Anında Tablo ve daha fazlasını içeren çok çeşitli yenilikçi etkileşim özelliklerini destekliyor.

Yenilikçi çizim özellikleri, üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabilir. Huawei tarafından geliştirilen Kalem Motoru, üçüncü taraf uygulamalarda daha zengin, daha doğal çizim ve el yazısı deneyimleri için tümü kolayca entegre edilebilen vuruş tahmini ve fırça efektleri gibi bir dizi özellik sunan, dünya çapındaki tüm geliştiricilere açıktır.

Huawei Akıllı Manyetik Klavye, tatmin edici yazma deneyimleri sunmak için 1,3 mm'lik tuş hareket mesafesine sahip tam boyutlu bir klavye. Bluetooth ve kablosuz şarjı destekleyen manyetik olarak eşleştirilmiş klavye, herhangi bir ofis kullanıcısının üretkenliğini artırmak için Huawei MatePad Pro ile benzersiz bir sinerji oluşturuyor.

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