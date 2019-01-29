Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, uzun süren sessizliğini düzenlediği basın toplantısı ile bozarak, şirketin Çin adına casusluk yaptığı suçlamalarını reddetti ve Huawei'nin hiçbir ülkeden uygunsuz şekilde sağlamadığını söyledi.
Shenzhen’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Ren Zhengfei, “Huawei, Çin ile ABD arasındaki ticari ihtilafta yalnızca bir susam tohumu. Çin ile ABD arasındaki ticaret çatışmasının işimiz üzerinde büyük bir etkisi olmamıştır” dedi.
Yüksek teknoloji dünyasında, tek bir şirketin ya da tek bir ülkenin ön plana çıkmasının neredeyse imkânsız olduğunu ifade eden Zhengfei, şunları söyledi:
‘HİÇBİR MİLLETE ZARAR VERMEYECEĞİZ’
Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, “Siber güvenlik, verilerin korunması ve gizlilik söz konusu olduğunda müşterilerimizle aynı tarafta olma konusunda kararlıyız. Hiçbir millete veya bireye asla zarar vermeyeceğiz. Biz bir şirketiz ve bir ticari kuruluşuz. Bir işletmenin değerleri, müşteri odaklı olması ve müşteri önceliğidir. Bu bağlamda, siyasi yönetimimiz ile ticari kurum olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetler arasında herhangi bir bağ olması söz konusu değil” dedi.
‘BAZI ÜLKELER SATIN ALMAMAYA KARAR VERDİ AMA…’
Küresel olarak 5G pazarında rekabet gücünü koruduklarını belirten Ren Zhengfei, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
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