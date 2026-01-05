Habertürk
        Haberler Dünyadan Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın romantik tatili - magazin haberleri

        Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın romantik tatili

        Hugh Jackman ve Sutton Foster çifti, aşklarını dolu dizgin yaşıyor. Costa Rica tatilinde görüntülenen ikili, birbirlerine uzun uzun sarılırken görüntülendi

        Giriş: 05.01.2026 - 10:43 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:43
        Hugh Jackman ile Sutton Foster, Costa Rica tatilinde romantik anlar yaşarken objektife yansıdı. Güneşli havada okyanus suyunda serinlemeyi tercih eden oyuncu çift, birbirlerine uzun uzun sarılırken ve dalgalar karşısında neşeli kahkahalar atarken fotoğraflandı.

        Sahilde birbirlerine sevgi gösterisinde bulunan çift, gün batımının tadını çıkarırken görüntülendi.

        Bir süre önce Hugh Jackman'ın 'Song Sung Blue' filminde başrolleri paylaştığı Kate Hudson ile yakın görüntü vermesinden dolayı Sutton Foster'ın kıskançlık krizi geçirdiği dedikodusu yayılmıştı.

        Ancak çiftin tatilde verdiği görüntü, bu söylentilerin karşılığı olmadığını kanıtlar nitelikteydi.

        57 yaşındaki Hugh Jackman ile 50 yaşındaki Sutton Foster'ın ilişkisi, geçen yıl ocak ayında ortaya çıktı. İlişkileri, Hugh Jackman'ın 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furness'tan ayrılmasının hemen ardından geldi. Hatta, evliliğin bitişini ihanete bağlayan iddialar da ortaya atılmıştı.

        Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness'ın boşanma davası Haziran 2025'te resmen sona erdi.

        Hugh Jackman - Deborra-Lee Furness
        Hugh Jackman - Deborra-Lee Furness
