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Hukuk fakülteleri kaç yıl oldu? Hukuk fakültesi 5 yıl mı? Cumhurbaşkanı'ndan hukuk fakültesi açıklaması!

Savcı, hakim, avukat olmak isteyen öğrencilerin eğitim gördüğü hukuk fakültelerinin eğitim süresi son günlerin en çok merak edilen konularından biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk fakültelerinin eğitim süreleriyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından "Hukuk fakültesi kaç yıl?" sorusu gündeme oturdu. Peki, Hukuk fakülteleri kaç yıl oldu? 2021 Hukuk fakültesi 5 yıl mı, kaç sene?

Hukuk fakülteleri kaç yıl oldu? Hukuk fakültesi 5 yıl mı? Cumhurbaşkanı'ndan hukuk fakültesi açıklaması!

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan hukuk fakültesi eğitim süresi araştırılıyor. Hukuk Fakülteleri ile ilgili arayışlar günün hakkında en çok arama yapılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası hukuk fakültesi süresine ilişkin merak edilen soruların cevaplarını derledik.

HUKUK FAKÜLTELERİ 5 YIL MI OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." dedi.

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