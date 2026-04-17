Hükümet Bey filmi, bu akşam televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımın detayları merak edilirken, konusu, oyuncuları, çekim süreci ve çekildiği mekanlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda "Hükümet Bey filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte filme dair tüm detaylar haberimizde...

HÜKÜMET BEY FİLMİNİN KONUSU

Hükümet Bey (2024) filmi, düşük bütçeyle korku filmi çekmek için Şanlıurfa Halfeti'ye giden yönetmen Mehmet'in, bölgede yaşayan ve 3 eşi olan Hükümet Bey ile tanışmasını konu alan bir komedi filmidir. Hükümet Bey'in, film ekibindeki oyuncu Fadile'ye aşık olması ve onu dördüncü eş yapmak istemesiyle gelişen trajikomik olayları anlatır.

REKLAM

HÜKÜMET BEY NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Bey film çekimleri Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleşti. Film 20 Eylül 2024'te vizyona girdi.

HÜKÜMET BEY OYUNCU KADROSU

Görüntü yönetmenliğini Ferhat Özyurt'un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin Keçeci, Cüneyt Özen, Tuğçe Kartal, Oğuz Yağcı, Zekeriya Karakaş, Elif Nil, Cem Sultan Karabulut, İzzet Çivril, Ferda Gülsüm Kaynar, Hülya Aydın, Nilgün Atılgan, Hande Gürak Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Yavuz Çetin, Ferdi Akarnur ve Bülent Ergün yer alıyor.