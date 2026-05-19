        Hull City'nin play-off'taki rakibi Middlesbrough oldu

        Hull City'nin play-off'taki rakibi Middlesbrough oldu

        İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'un antrenmanını gizlice izleyen Southampton, İngiltere Championship play-off finalinden men edildi. Hull City, play-off finalinde Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 22:09 Güncelleme:
        Hull City'nin play-off'taki rakibi değişti!

        İngiltere Championship play-off finalinde mücadele etmesi beklenen Southampton, yarı finalde elediği Middlesbrough'un antrenmanını gizlice izlemesi nedeniyle organizasyondan men edildi.

        Böylece Hull City'in play-off finalindeki rakibi Middlesbrough oldu.

        İngiltere'de Bağımsız Disiplin Komisyonu, bir kulübün antrenmanlarını izinsiz kayda almaya ilişkin EFL (Football League Championship) tüzüğünün birden fazla ihlalini gerçekleştiren Southampton'ı Championship play-off'larından men etti.

        Bu karara ek olarak Southampton'a gelecek sezon için 4 puan silme cezası da verildi. Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de Premier Lig'e yükselmek için Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.

