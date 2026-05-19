Hull City'nin play-off'taki rakibi Middlesbrough oldu

İngiltere Championship play-off finalinde mücadele etmesi beklenen Southampton, yarı finalde elediği Middlesbrough'un antrenmanını gizlice izlemesi nedeniyle organizasyondan men edildi.

Böylece Hull City'in play-off finalindeki rakibi Middlesbrough oldu.

İngiltere'de Bağımsız Disiplin Komisyonu, bir kulübün antrenmanlarını izinsiz kayda almaya ilişkin EFL (Football League Championship) tüzüğünün birden fazla ihlalini gerçekleştiren Southampton'ı Championship play-off'larından men etti.

Bu karara ek olarak Southampton'a gelecek sezon için 4 puan silme cezası da verildi. Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de Premier Lig'e yükselmek için Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.