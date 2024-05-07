Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile yolları ayırdı
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile yolların ayrıldığını açıkladı
Giriş: 07.05.2024 - 18:30 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:30
Championship'te sezonu 70 puanla 7. sırada bitirerek play-off'un dışında kalan Hull City'de Teknik Direktör Liam Rosenior'un sözleşmesi feshedildi.
Kasım 2022'de takımın başına geçen İngiliz teknik adam, bu süreçte 78 maçta 27 galibiyet, 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.
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