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        Haberler Spor Futbol Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile yolları ayırdı - Futbol Haberleri

        Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile yolları ayırdı

        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile yolların ayrıldığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:30 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:30
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        Hull City'de flaş ayrılık!
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        Championship'te sezonu 70 puanla 7. sırada bitirerek play-off'un dışında kalan Hull City'de Teknik Direktör Liam Rosenior'un sözleşmesi feshedildi.

        Kasım 2022'de takımın başına geçen İngiliz teknik adam, bu süreçte 78 maçta 27 galibiyet, 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

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