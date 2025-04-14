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        Haberler Spor Voleybol Hulusi Belgü: Şampiyon olmak istiyoruz - Voleybol Haberleri

        Hulusi Belgü: Şampiyon olmak istiyoruz

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek finale yükseldikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 14.04.2025 - 20:10
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        Hulusi Belgü: Şampiyon olmak istiyoruz
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        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sarı-lacivertli kadın voleybol takımının Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon olmasını istediklerini söyledi.

        Belgü, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü ve son maçında Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek finale yükseldikleri derbi maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

        Belgü, 2-1 aldıkları seriyle ilgili, "Her Galatasaray maçını kazanmak bize büyük bir mutluluk veriyor. Güzel bir maç oldu. Rakibimiz de çok iyi hazırlanmıştı. Gayet iyi mücadele ettiler. Çok iyi bir takımımız var. Bu sezon ne yazık ki bazı iniş-çıkışlar yaşadık. Bunları en aza indirerek daha iyi bir takım olma yolunda ilerleyeceğiz." diye konuştu.

        Finalde VakıfBank ile yapacakları şampiyonluk serisini değerlendiren Belgü, "Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. VakıfBank, bizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde elemişti. Çok ciddi ve iyi bir takım. İyi bir hocaları var. Elimizden geleni yapacağız. Takımımıza güveniyoruz. Onlar da iyi bir sonuç alarak kupayı Fenerbahçe'ye getirecekler." ifadelerini kullandı.

        Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Bozkurt ise, "Çok mutluyuz. Galatasaray gibi önemli bir rakibimizi yendik. İnşallah final serisini de alıp şampiyon olacağız. Fenerbahçe'ye de bu yakışır. Hedeflerimiz çok büyük. Avrupa şampiyonluğunu istiyoruz. Bu sezon kısmet olmadı ama inşallah seneye üstüne koyarak ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bozkurt, final serisinde karşılaşacakları VakıfBank ile ilgili, "Daha önce yenmiştik. Yine yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah şampiyon olacağız." dedi.​​​​​​​

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