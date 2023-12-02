Hülya Avşar: Hastalığım çok ağır geçti
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Hülya Avşar, Tarabya'da görüntülendi. Hastalığının çok ağır geçtiğini söyleyen Avşar, sağlık durumuyla ilgili konuştu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Koronavirüsü atlatan Hülya Avşar, karantina sürecinin bitmesiyle kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya'da yemek yedi.
Mekân çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avşar, karantina sürecini anlattı. Avşar, "Çok zor bir hafta geçirdim. Hâlâ öksürüğüm devam ediyor. Kas ağrılarım da olmadı ama yoğun bir öksürük ve burun akıntısı oldu. Çok ağır geçti. Herkes çok dikkat etsin. Hastalık geçti zannederek bir kaç defa spor yaptım. Tekrar nüksetti. Daha doğrusu benim 15 gün sürmesinin sebebi dayanamayıp spor yapmam. Spor yapıyor olmanın avantajını da çok yaşadım. Spor yapmayan bir çok arkadaşım çok ateşli ve ağır geçirdi. Bu yüzden spor çok önemli" dedi.
Hastalık sebebiyle ertelenen sahne programlarını ileri bir tarihe aldıklarını söyleyen Hülya Avşar, "Yılbaşında da sahnede olacağım. Hatta yılbaşından önce de sahnem var" ifadelerini kullandı.