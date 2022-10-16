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Hülya Avşar, Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımadı: Kim o?

Hülya Avşar, önceki gün köpeği Güllü ile birlikte Tarabya Sahili'nde görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Avşar'a geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun tırnaklarına oje sürmesiyle ilgili düşünceleri soruldu. Kaygılaroğlu için "Kim o? Tanımıyorum" ifadelerini kullanan Hülya Avşar, "Tanımadığım birisi için yorum yapmıyorum" dedi

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  • Hülya Avşar, Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımadı: Kim o? - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Tarabya Sahili'nde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Köpeği Güllü'yü kucağında taşıyan Avşar, "Güllü biraz yoruldu, tempoma ayak uyduramadı" diyerek espri yaptı.
  • Hülya Avşar, Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımadı: Kim o? - Magazin haberleri

    Sorulara yanıt vermeyeceğini belirten ünlü isim, "Bu ara çok gereksiz haberler çıktı" diyerek, basın mensuplarına sitem etti.
  • Hülya Avşar, Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımadı: Kim o? - Magazin haberleri

    "URAZ KAYGILAROĞLU'NU TANIMIYORUM"

    Avşar'a geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun tırnaklarına oje sürmesiyle ilgili düşünceleri soruldu. Kaygılaroğlu'nu tanımadığını söyleyen Hülya Avşar, "Kim o? Tanımıyorum. Bu konudan dolayı haber olmayı istemem. Tanımadığım birisi için yorum yapmıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Hülya Avşar, Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımadı: Kim o? - Magazin haberleri

    "KIZDIM VE KIRILDIM!"

    Tırnaklarına oje sürdüğü için eleştirilen Uraz Kaygılaroğlu, kendisine gelen tepkilere ise şu sözlerle yanıt vermişti:

    Selamlar, sevgiler... Önce slip mayo giymişim, sonra İskoçya'nın yöresel eteğini giymişim, ara ara tırnaklarıma oje sürüyormuşum, ne yapmaya çalışıyormuşum, insanlara kötü örnek oluyormuşum...

    10 yaşımda saçımı oksijenli suyla da açardım, 13-15 yaşımda sanırım kulağımı deldirmiştim, 16-17 yaşlarımda sonradan pişman olup üzerine başka dövmeler yaptırdım. Böyle biriyim ben ama bir altını çizelim abilerim ablalarım; kimsenin torpillisi olmadım, bir dayım, eniştem olmadı. Bir gün çalmadım çırpmadım, vergi kaçırmadım, kimseyle kavga edip sövmedim, görüşüne ya da görünüşüne göre insan ayırmadım. Herkese saygılı olmak, anlamaya çalışmak önceliğim oldu. sadece ve sadece işimi yaptım. İyi yapmaya çalıştım, çok çalıştım daha da çok çalışacağım. Öncelikle tarzımı tavrımı değil, işimi beğeninize sunuyorum. Tabi bunların hepsi göreceli şeyler, beğenip beğenmemek çok kişisel saygı duyarım ama hakaret kabul edilemez. Kızdım ve kırıldım açıkçası... Ben bir kanaat önderi ya da bilirkişi değilim eğer illa da bir yanımı örnek almanız gerekirse insan olarak güzel yanlarım var, onlara da göz atabilirsiniz. İş hayatımda bugüne bu tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. o yüzden onları ne şekilde, ne renkte kullanacağıma da ben karar vereceğim. Hadi işiniz gücünüz rast gitsin.
  • Hülya Avşar, Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımadı: Kim o? - Magazin haberleri

    "KIZIMA YAKIŞTIRDIKLARI ŞEYE BAKIN!"

    Öte yandan Hülya Avşar, daha önce kızı Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkında çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi? Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz? Haberleri yapanı mahkemeye verdim. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Olabilir mi böyle bir şey? Onları yazan eski gazeteci... Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller" açıklamasını yaparak, sitemde bulunmuştu.
  • Hülya Avşar, Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımadı: Kim o? - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Ünlü şarkıcı Hadise ile evliliklerini noktalayan Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesinde Rodos'ta tatile çıkmıştı. Dinçerler, tatil esnasında Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmişti. İkilinin aynı karede görüntülenmesi "aşk" dedikodularını da beraberinde getirmişti.
  • Hülya Avşar, Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımadı: Kim o? - Magazin haberleri

    "İDDİALAR GERÇEK DIŞI, DAVA AÇIYORUM"

    Basına yansıyan haberlerden sonra Zehra Çilingiroğlu, Habertürk'e konuşmuştu. Arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söyleyen Çilingiroğlu, aşk söylentilerinin doğru olmadını belirtmişti. Çilingiroğlu, gerçek dışı haberleri yargıya taşıyarak, tazminat davası açacağını da ifade etmişti.
  • Hülya Avşar, Uraz Kaygılaroğlu'nu tanımadı: Kim o? - Magazin haberleri

    "BU HABERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

    Zehra Çilingiroğlu’nun avukatı Arca Açıkel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

    Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz.

    Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir. Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu, erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir.

    Zehra Çilingiroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bu tür haber ile kişilik haklarına saldırılması, özel hayatına ilişkin görüntülerinin izinsiz bir şekilde paylaşılması ve şahsi itibarını zedeleyici ifadelere yer verilmesi ile konu haberin sorumluları hakkında hukuki ve cezai şikâyetlerde bulunmamızın yolu açılmıştır.

    Ülkemizde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu üzere; müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri ifşa etmenin de ayrıca suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz. Gerçek dışı bu haberi tekzip eder, konu hakkında tüm hukuki ve cezai başvuru haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz. Kamuoyuna saygılarımızla...

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