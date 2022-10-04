Hüma İsminin Anlamı Nedir? Hüma İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

Hüma İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir? 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Hüma isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

HÜMA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hüma ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hüma isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hüma isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HÜMA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Hüma ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan devlet kuşu, talih kuşu. Saadet, mutluluk.

HÜMA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hüma ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hüma ismini koymak caizdir.

HÜMA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hüma ismini kullanan 3.654 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hüma ismini kullanan 1.090 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hüma ismini kullanan 259 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hüma ismini kullanan 121 kişi bulunmaktadır.

HÜMA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hüma ismine sahip olan kişilerin güçlü sezgileri vardır. Olayları analiz etme ve sonuca varma konusunda oldukça iyidirler. Mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptir, bu özelliği aşırıya kaçtığında olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Olaylara mantıksal bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışırlar. Gerçeklere önem verirler. Arkadaş, dostluk ve aile kavramları hayatlarının merkezinde yer alır. Kolay kolay yeni birilerini hayatlarına almazlar.