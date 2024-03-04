Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar Humus tarifi: Pastırmalı, tahinli, Hatay usulü humus nasıl yapılır?

        Humus tarifi: Pastırmalı, tahinli, Hatay usulü humus nasıl yapılır?

        Humus, Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak kabul edilir ve zaman içinde dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Nohut, tahin, zeytinyağı ve limon suyunun harmanlanmasıyla hazırlanan bu leziz meze, pastırmalı, tahinli ve Hatay usulü gibi çeşitli versiyonlarla sofralara renk katar. Peki humus nasıl yapılır? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 15:09 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Humus nasıl yapılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Humus, sağlıklı, besleyici ve aynı zamanda lezzetli bir seçenek arayanların tercihidir. Geleneksel olarak nohut, tahin, zeytinyağı, limon suyu ve sarımsak ile hazırlanır. Ancak humusun güzelliği, farklı malzemeler ekleyerek çeşitlendirilebilmesidir. Pastırmalı humus, et severler için; tahinli humus, daha yoğun bir lezzet arayanlar için; Hatay usulü humus ise, otantik bir deneyim arzulayanlar için mükemmel seçenekler sunar. İşte farklı humus tarifleri…

        Hatay Usulü Humus Tarifi

        Humus, tahin ve nohudun en güzel halidir. İçine bir de zeytinyağı ve limonda eklenince muhteşem bir lezzet ortaya çıkar. Aşağıda evdeki malzemelerle kolay humus tarifi yer alacaktır:

        REKLAM

        Malzemeler:

        • 2 su bardağı nohut (haşlanmış, kabukları alınmış)
        • 1,5 çay bardağı ılık su
        • 4 yemek kaşığı tahin
        • 1,5 çay kaşığı kimyon
        • 1 tam limonun suyu
        • Tuz
        • 1-2 diş sarımsak (isteğe göre konulabilir)

        Üzeri için:

        • Kıyılmış maydanoz, nane
        • Kimyon
        • Kırmızı pul biber
        • Kornişon turşu ve süs biber turşusu
        • Zeytinyağı

        Hatay Usulü Humus Nasıl Yapılır?

        • Nohutları hazırlığın ilk adımı olarak, pişirme işleminden bir gün önce bol su içinde bekletin.
        • Islattığınız nohutları düdüklü tencere yardımıyla yumuşayıncaya kadar haşlayın.
        • Haşlanan nohutları tencereye alarak üzerine yeni su ekleyin ve nohutların dış kabuklarının kolayca ayrılabilmesi için 1-1,5 su bardağı sıcak su ilavesiyle kısa bir süre daha kaynatın.
        • Haşlanmış ve yumuşamış nohutların kabuklarını nazikçe soyun, bu işlem nohutların daha pürüzsüz bir kıvama ulaşmasını sağlayacaktır.
        • Kabuksuz nohutları tencereye alıp, üzerine 1,5 çay bardağı su ekleyerek ocağa yerleştirin.
        • Tahta bir kaşık kullanarak nohutların suyunu çekene kadar karıştırın.
        • Ocağı kapatın ve nohutları el blenderi yardımıyla püre haline getirin, bu aşamada nohutlar katı bir kıvama bürünecektir.
        • Püre haline gelen nohutların üzerine 1 çay bardağı su ekleyerek karışımın yumuşamasını sağlayın ve ocağı tekrar açın.
        • Ocaktan aldığınız nohut pürenize; tahin, taze sıkılmış limon suyu, tuz ve kimyonu ekleyin. Dilerseniz, aromayı güçlendirmek için ezilmiş bir diş sarımsağı da karışıma dahil edebilirsiniz.
        • Tüm malzemeleri blender yardımıyla iyice karıştırın, böylece humusunuz homojen bir kıvam alacaktır.
        • Şimdi sunuma geçelim… Hazırladığınız humusu servis tabağına alarak yayın.
        • Üzerine zeytinyağı gezdirerek humusun lezzetini pekiştirin.
        • Son olarak, humusunuzu kimyon, kırmızı biber, ince kıyılmış maydanoz, nane yaprakları, dilimlenmiş kornişon turşu ve süs biberi ile süsleyerek renkli bir sunum yapın.

        Pastırmalı Humus Tarifi

        REKLAM

        Malzemeler:

        • 3 su bardağı haşlanmış nohut
        • 1 bütün limonun suyu
        • Yarım çay kaşığı kadar kimyon
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 2 diş sarımsak
        • 1/3 su bardağı tahin ya da 1 çay bardağı tahin

        Üzerini süslemek için:

        • 1 tatlı kaşığı tereyağı
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 4-5 dilim pastırma
        • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
        • Maydanoz

        Pastırmalı Humus Nasıl Yapılır?

        • Haşlanmış nohutların dış kabuklarını özenle ayıklayarak çıkarın. Bu işlem, humusunuzun daha pürüzsüz ve kremamsı bir dokuya sahip olmasını sağlayacaktır.
        • Nohutları bir blender kabına aktarın.
        • Üzerine doyurucu bir lezzet katması için tahin, lezzet derinliği için ezilmiş sarımsak, aromatik bir dokunuş için kimyon ve tat dengesi için biraz tuz ekleyin.
        • Blenderi çalıştırın ve malzemeleri kremsi bir püre haline gelene kadar iyice karıştırın. Daha akışkan bir kıvam tercih ederseniz, isteğe bağlı olarak bir miktar su ekleyebilirsiniz.
        • Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın.
        • Isınan yağa toz kırmızı biber ekleyin ve biberin aromasının açığa çıkması için kısık ateşte kısa süre kızdırın, biberin yanmamasına özen gösterin.
        • Başka bir tavada bir miktar tereyağını eritin.
        • Eriyen tereyağına dilimlenmiş pastırmaları ekleyin ve her iki tarafını da hafifçe çevirerek soteleyin.
        • Şimdi sunama geçebiliriz. Pürüzsüz humus karışımını geniş bir servis tabağına alarak güzelce yayın.
        • Üzerine hazırladığınız biberli zeytinyağı sosunu gezdirin.
        • İnce kıyılmış maydanoz ve birkaç tane bütün haşlanmış nohut ile süsleyin.
        • En son olarak, sotelediğiniz pastırmaları humusun üzerine dikkatlice yerleştirin.

        Humus Yapımının Püf Noktaları

        İlk defa humus yapacak olan hemen herkes internette “humus tarifi tahinli” şeklinde bir arama yapmıştır. Humus evdeki malzemelerle ve püf noktalarıyla kolayca hazırlanabilecek lezzetli bir mezedir. Peki humus yapımının püf noktaları nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim:

        • Nohutları bir gece önceden ıslatmak, pişirme süresini kısaltır ve nohutların iç kısımlarının daha iyi pişmesine yardımcı olur.
        • Nohutları yumuşayana kadar iyice haşlayın. Yumuşak nohutlar, pürenizin daha pürüzsüz olmasını sağlar.
        • Haşlanmış nohutların kabuklarını soyun. Bu işlem, humusun daha pürüzsüz ve kremamsı bir dokuya sahip olmasını sağlar.
        • Humusun lezzeti büyük ölçüde kullanılan tahinin kalitesine bağlıdır. Mümkünse açık renkli, pürüzsüz ve iyi karışmış bir tahin tercih edin.
        • Tahin, limon suyu, zeytinyağı ve baharatlar gibi malzemelerin miktarlarını damak zevkinize göre ayarlayın. Malzemeleri yavaş yavaş ekleyerek tadına bakın ve ihtiyaca göre ayarlayın.
        • Humusa ferahlık katan limon suyu ve sarımsağı cimri kullanmayın. Bu iki malzeme, humusun karakteristik lezzetini belirler.
        • Malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırmak için bir mutfak robotu veya yüksek güçlü bir blender kullanın.
        • Humusu hemen servis etmek yerine, birkaç saat buzdolabında bekletin. Böylece malzemelerin lezzetleri birbirine karışır ve humus daha lezzetli hale gelir.
        • Servis yapmadan önce üzerine kaliteli zeytinyağı dökün ve pul biber, sumak veya kıyılmış maydanoz gibi baharatlarla süsleyin. Bu, hem görsel açıdan zenginlik katar hem de lezzeti artırır.
        • Humusu, geniş bir tabağa yayarak servis yapın. Ortasını hafifçe çukurlaştırıp zeytinyağını bu çukura dökerek servis yapabilirsiniz.
        Muhallebi nasıl yapılır?
        Muhallebi nasıl yapılır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması