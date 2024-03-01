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        Haberler Dış Yazar Muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı, irmikli, kakaolu ve kolay muhallebi tarifi

        Muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı, irmikli, kakaolu ve kolay muhallebi tarifi

        Muhallebi, damak zevkine uygun çeşitli malzemelerle zenginleştirilebilen geleneksel bir tatlıdır. Kadayıflıdan irmikliye, kakaoludan nişastasız versiyonlara kadar birçok farklı muhallebi tarifi bulunmaktadır. Muhallebi nasıl yapılır, kadayıflı, kolay muhallebi nasıl yapılır? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:02
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        Muhallebi nasıl yapılır?
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        Muhallebi, yumuşak dokusu ve hafif tadıyla her yaştan insanın sevdiği bir tatlıdır. Temel malzemeleri süt, şeker ve nişasta olan muhallebi, çeşitli aromalar ve ek malzemelerle farklı tatlar kazanabilir. İster klasik bir lezzet arayın, ister yenilikçi bir tat denemek isteyin, aşağıdaki tarifler muhallebinin ne kadar çeşitli ve zengin bir tatlı olduğunu gösteriyor. Bu yazımızda kakaolu, irmikli, kadayıflı kolay muhallebi tariflerini tüm püf noktaları ile ele alacağız.

        Kadayıflı Muhallebi Tarifi

        Kadayıflı Muhallebi tarifi için Gerekli Malzemeler:

        • 350 gram tel kadayıf (çiğ)
        • 3 yemek kaşığı tereyağı
        • 5 yemek kaşığı toz şeker

        Muhallebisi için:

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        • 1 litre süt
        • 1 su bardağı şeker
        • 1 yumurta sarısı
        • 3 yemek kaşığı unu
        • 3 yemek kaşığı nişasta (mısır ya da un)
        • 1 paket vanilya (isteğe bağlı)
        • 1 paket sıvı krema (200 ml)

        Kadayıflı Muhallebi Nasıl yapılır?

        • Muhallebi yapımı ile başlayalım. Önce derin bir tencereye krema ve vanilya hariç tüm malzemeleri ekleyelim ve bir çırpma teli ile karışımı çırpalım. Bu aşamada karışım ocağa alınmadan malzemeler homojen bir hale getirilirse topaklanma olmayacaktır.
        • Ardından karşımı ocağa alalım ve orta ateşte pişirmeye başlayalım.
        • Muhallebi kaynadıktan yaklaşık 5 dakika sonra karışımı ocağa alıp, soğumaya bırakalım. Bu aşamada vanilya eklenebilir.
        • Muhallebi tamamen soğuduktan sonra sıvı kremayı ekleyip, mikser yardım ile karışımı pürüzsüz hale getirelim.
        • Ardından kadayıfları ince ince kırın. Bu noktada bir püf noktası vermek gerekiyor. Kadayıfların kolay kırılması için yaklaşık 2 saat kadar buzlukta bekletin.
        • Geniş bir tavaya kadayıfları alalım, üzerine tereyağı ve şekeri ekleyip pembeleşinceye kavurmaya başlayalım.
        • Şekeri kontrollü eklemek de yarar var. Şeker oranını kendiniz dilediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz.
        • Kadayıflar kavrulduktan sonra soğumaya bırakalım.
        • Tatlı yapımına geçelim; Dikdörtgen bir borcam ya da tepsiye ilk önce kadayıfların yarısını dökelim, soğumuş olan muhallebiye kadayıfların üzerine iyice bir spatula yardımı ile yayalım. Ardından kalan kadayıfları da tatlının en üstüne dökelim.
        • Tatlımızı soğumaya bırakalım. Yaklaşık 2-3 saat kadar buzdolabında bekletelim.
        • Tatlımız hazır. Dilerseniz tatlının üstünü ceviz ya da fındık ile süsleyebilirsiniz.
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        İrmikli Muhallebi Tarifi

        İrmikli muhallebi tarifi için malzemeler:

        • 1 litre süt
        • 8 yemek kaşığı irmik
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 paket vanilya

        İrmikli Muhallebi Nasıl Yapılır?

        • Derin bir tencereye, süt, irmik ve toz şekeri alıp, çırpma teli ile iyice çırpalım.
        • Karışımı ocağa alıp, orta ateşte karıştırarak pişirmeye başlayalım.
        • Muhallebimiz koyulaşınca ocağın altını kapatıp, tereyağı ve vanilyayı ekleyelim. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar iyice karıştıralım.
        • Muhallebimiz sıcakken kepçe yardımıyla kaselere dolduralım.
        • Oda sıcaklığında bekletelim. Muhallebimiz soğuduğunda buzdolabına alalım. 3-4 saat kadar buzdolabında bekletelim.

        Nişastasız Muhallebi Tarifi

        Nişastasız muhallebi tarifi için malzemeler:

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        • 3,5 su bardağı süt
        • 1 çay bardağı un
        • 1 çay bardağı toz şeker
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 paket vanilya

        Nişastasız Muhallebi Nasıl Yapılır?

        • Derin bir tencerede süt, un ve toz şekeri karıştıralım. Ocağa almadan tüm malzemeleri eklediğimizde topaklanma olmayacak.
        • Karışımı ocağa alıp, orta ateşte karıştırarak pişirelim.
        • Muhallebi kaynamaya başlayınca ocağın altını kapatalım ve tereyağı ile vanilya ekleyelim.
        • Karışım pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırmaya devam edelim.
        • Muhallebimizi sıcakken bir kepçe yardımıyla uygun kaselere koyalım ve oda sıcaklığında bekletelim.
        • Ardından kaselere doldurmuş olduğumuz muhallebimizi buzdolabına alalım ve yaklaşık 3-4 saat kadar buzdolabında bekletelim.
        • Muhallebiyi Antep fıstığı, ceviz, fındık ya da Hindistan cevizi ile istediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz.

        Kakaolu Muhallebi Tarifi

        Kakaolu muhallebi için gerekli malzemeler:

        • 3 su bardağı süt
        • 5 yemek kaşığı toz şeker
        • 2 yemek kaşığı un
        • 1 yemek kaşığı nişasta (mısır ya da un)
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 yemek kaşığı kakao
        • 1 paket vanilya

        Kakaolu Kolay Muhallebi Nasıl Yapılır?

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        • Uygun bir tencereye süt, toz şeker, un, nişasta ve kakaoyu ekleyelim.
        • Çırpma teli ile iyice çırpıp, topaklanmayı önleyelim. Aynı zamanda bu aşamada çırparak şekerin erimesini sağlayalım.
        • Karışımı orta ateşte kaynamaya alalım. Karışım kaynarken sürekli olarak çırpma teli ile karıştırmak topaklanmanın önüne geçecektir.
        • Karışım kaynayınca tereyağı ve vanilyayı ekleyelim ve karışımın iyice homojen bir hale gelmesini sağlayalım.
        • Kaynayan muhallebimizi uygun kaselere bir kepçe yardımıyla dolduralım. Ve oda sıcaklığında beklemeye alalım.
        • Ardından karışımı buzdolabına alıp, 3-4 saat soğuması için bırakalım.
        • Buzdolabından çıkan kakaolu muhallebimizi servis etmeden önce ceviz, fındık içi ya da dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.
        • Dilerseniz mevsim meyveleri ile de servis edebilirsiniz.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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