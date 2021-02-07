Hüner Coşkuner'in yakın arkadaşı Gül Erda: Annesi şokta

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Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kansere yenik düşen Coşkuner’in yakın dostu Gül Erda, sanatçının hastalık dönemini anlattı.

Erda, "36 yıllık arkadaşımdı. Hastalığını sanat dünyasından benim dışımda kimse bilmiyordu" şeklinde konuştu.

"ANNESİ ŞU AN ŞOKTA"

"Geçen nisan ayında belindeki kemikler için kontrole gitti" diyen Gül Erda, "Evdeyken bir anda ağrı girmiş sırtına. Doktora gitti, 'Gelmeseydin felç olurdun' demişler. 11 saat ameliyat oldu. Sonra iyileşmeye başladı. Sahilde yürüyüşe çıkıyordu. Başlarda normal kemoterapi alıyordu. Son 1 ayda hastalık ilerledi. Annesi 95 yaşında olduğu için duymasını hiç istemiyordu. Annesi şu an şokta" açıklamasını yaptı.

Gül Erda

"HEP UMUTLUYDUK"

'Magazinsortie.com'a konuşan Erda, Hüner Coşkuner ile son görüşmesini de anlattı. Gül Erda, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

1 hafta önce telefon açtı, 'Ciğerlerim su toplamış, yoğun bakıma giriyorum' dedi. Zor nefes alıyordu. 'Kemoterapinin yan etkileridir onlar' dedim. Bu son konuşmamızmış. Hastaneye pandemiden dolayı almıyorlar. Ama Saliha (Hüner Coşkuner'in ikizi) ile konuşuyordum. Sabah 05.00’te entübe etmişler, akşam 22.00’de vefat etmiş. Ne sigara içerdi, ne de alkol... Hep umutluyduk. Ansızın sessizce aramazdan ayrıldı.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner, bir süre önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

"SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan baş sağlığı mesajında, "Klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Hüner Coşkuner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) February 4, 2021

CENAZE TÖRENİYLE İLGİLİ DETAYLAR BELLİ OLDU

Hüner Coşkuner'in kullandığı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre; sanatçının cenazesi, 8 Şubat Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"

Ünlü sanatçı, yıllar önce CNN TÜRK'te katıldığı programda, "Vasiyetim var aileme. Allah gecinden versin. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Küpelerimle gömülmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

Hüner Coşkuner 1 Nisan 1963'de İstanbul'da doğdu. Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne gitti. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bunlardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı. Bu faaliyetler halen tarafınca devam ettirilmektedir.

İlk albümünü 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkaran sanatçı ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı stüdyo albümüne imza atmıştır.

Bu albüm müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sonra sırasıyla Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor ve Olamaz isimli stüdyo albümlerine imza atmıştır.

Yine 1993 yılında çıkan Gidiyor adlı albüm Hüner Coşkuner'in önemli projelerinden biri olmuştur. 1995 yılında Elenor Müziğe transfer olan sanatçı Elenor Müzik etiketi altında 10 adet stüdyo albümüne imza atmıştır.

2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı albümü büyük yankı uyandırdı. 2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümü çıkarmıştır.

ALBÜMLERİ

Doğuş (1987)

Sakın Dönme Geriye (1989)

Beni Sevmeni İstiyorum (1990)

Gidemezsin (1991)

Haydi Tut Ellerimi (1992)

Gidiyor (1993)

Olamaz (1994)

Bir Evcilik Oyunu (1995)

Bir Hüner Coşkuner Klasiği (1996)

Beni Tek Sen Anlarsın (1997)

Ben Ölürüm (1998)

İşte Düet Sevemem (Erol Büyükburç ile) (1999)

Klasikler 2 (2000)

Vurgunum Sana (2002)

Geleceksen Gelme Yar (2005)

Nerede (2007)

Klasikler 3 (2009)

Güle Güle Git (2011)

Yeşilçam Klasikleri (2013)

Seni Acele Görmem Lazım (2015)