630 yılında İslam orduları tarafından Mekke’nin fethedilmesinin ardından, Hz. Muhammed’in Taif yolunun üzerinde bulunan Uzza putunu yıkması Sakiflileri telaşlandırmıştır. Sıranın kendi kutsal putları olan Lat’a geldiğini düşünen Sakifliler, Havazinliler tarafından Müslümanlara karşı hazırlanmakta olan orduya katılmışlardır.

Mekke ile Necid arasındaki coğrafyada yaşayan bir kabile olan Havazin kabilesi ile Hz. Muhammed’in mensup olduğu Kureyş kabilesi arasında ticari bir rekabet bulunmaktaydı. Zaman zaman Hevazin kabilesi için bir Kureyş düşmanlığına dönen bu rekabet, Hz. Muhammed ve onun getirmiş olduğu İslam dinine de yönelmişti ve Havazin kabilesinin içinde bulunduğu bu tavır onları, Mekke’den sonraki ilk hedef haline getirmişti.

Müslümanlar ile Havazin ve Sakif kabilelerini karşı karşıya getiren Huneyn Savaşı ya da bir diğer ismiyle Huneyn Gazvesi, 630 yılında gerçekleşmiştir. İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim’de bahsedilen iki savaştan bir tanesi olma özelliği sebebiyle de büyük bir öneme sahip olan Huneyn Savaşı, Müslümanlar tarafından kazanılmıştır.

Müslümanlara karşı gelişen putperest tehdidin tamam ortadan kalkmasını ve Müslümanların güven içinde yaşamasını sağlayan Huneyn Savaşı tarihi kaçtır? Huneyn Savaşı Özeti başlığı altında, savaşın seyri ile alakalı bilgiler de bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Müslümanlara karşı bir savaş içinde olan Havazin ve Sakiflilerin haberini alan Hz. Muhammed, İslam ordularını derhal toplamış ve yaklaşık 12 bin askerden oluşan ordu ile yola çıkmıştır. Miladi takvime göre 1 Şubat 630 tarihinde başlayan savaş, Havazinlilerin ok saldırı ile başlamış ve bu saldırı ile ürken atlar sebebiyle İslam ordusu düzensiz bir şekilde geri çekilmeye başlamıştır. Gerçekleşen geri çekilmeyi engellemeyi başaran Hz. Muhammed’in, ordularına hücum emri vermesiyle Havazin ve Sakifliler mağlup edilmiş ve İslam orduları büyük bir zafer kazanmıştır.

Huneyn Savaşı Sonuçları

Huneyn Savaşı sonucunda büyük bir yenilgi alan Sakifliler ve Hevazinliler, savaş meydanını terk etmişler ve Taif şehrine sığınmışlar; Hz. Muhammed de ordusunun büyük bir kısmı ile birlikte Taif üzerine harekete geçmiştir. İslam ordularının kendilerini takip ettiğinin haberini alan Taifliler; sığındıkları şehrin surlarının güçlendirmeye ve bol miktarda erzak depolamaya başlamışlardır. İslam orduları tarafından 1 ay boyunca kuşatılan şehrin direnmesi sonucu, Hz. Muhammed kuşatmayı kaldırmış ve Medine’ye dönmüştür.

Huneyn Savaşı ardından gelen Taif seferi, her ne kadar başarısız bir sefer gibi görünse de uzun vadede İslam tarihi için olumlu sonuçlar meydana getirmiş; kuşatmadan yaklaşık 1 sene sonra Taifliler, Hz. Muhammed’e elçiler göndererek İslamiyet’i kabul ettiklerini bildirmişlerdir.

Huneyn Savaşı’nda Müslümanların, Sakifliler ve Havazinlileri mağlup etmesi, İslamiyet için büyük bir tehlike olan putperest tehdidini de ortadan kaldırmıştır. Bu tehlikenin ortadan kalmasıyla Müslümanlar huzur ve güven içinde yaşamaya devam etmişler; İslam dini de kendine yayılma imkânı bulmuştur.

Huneyn Savaşı sonunda İslam orduları çok sayıda esir ve ganimet de elde etmişlerdir. Kaynaklara göre İslam orduları bu savaşta, 6 bin kadar paganı esir almışlar; 24 bin deve, 40 bin koyun ve 4 bin ukiyye gümüş ele geçirmişlerdir.