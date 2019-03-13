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Ağrı'da otomobil tamircilerinden hurda metaller toplayan resim öğretmeni Şahin Bayram, zorlu çalışmayla ortaya birbirinden güzel heykeller çıkardı.
AA'nın haberine göre Taşlıçay ilçesi Balçiçek köyünde yaşayan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu Şahin Bayram, hayvan figürlerinden heykel yapma merakını gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvayarak işe başladı. Hayallerindeki figürleri yapmak için bir süre kaynak ve spiral eğitimi alan Bayram, otomobil tamircilerini dolaşarak hurda metal topladı. Evinin bahçesinde kısıtlı imkanlarla çalışarak çeşitli eserler üreten Bayram, ilk eseri olan aslan heykelini tamamladı. Bayram, gecesini gündüzüne katarak aylarca süren çalışmaların ardından aslan, leylek, kartal, insan ve çeşitli heykeller yaptı. Yüzlerce kilo atık metal kullanarak heykeller üreten Bayram'ın en çok ilgi gören eseri yün dokuyan yaşlı kadın heykeli oldu.
Halk Eğitim Merkezinde çalışmalarına devam eden Bayram'ın sergilemek için hazırladığı metal heykeller halkın da ilgisini çekti. Çalışmaları yerinde görmek için merkeze gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bayram'ı başarısından dolayı tebrik etti.
Heykelleri inceleyen Tekin, yaptığı açıklamada, çalışmaların "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yapıldığını söyledi. Heykellerin atık malzemelerden yapıldığını ve çalışmanın çok başarılı olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu:
"Bu metal heykellerin tamamını kaynağına kadar Şahin Bayram yaptı. Heykelleri inşallah sene sonunda planladığımız geri dönüşüm fuarında sergilemek istiyoruz. Çok ciddi bir farkındalık yarattı. Zaten amacımız da sıfır atık hakkında ilimizde farkındalık yaratmak. Vatandaşlar gelip bu eserleri inceliyor, resim çektiriyor. Bununda Sıfır Atık Projesi konusunda farkındalık yaratma adına olumlu olduğunu düşünüyoruz. Zor ve zahmetli uğraş ama ortaya çıkan ürünleri görünce değdiğini düşünüyorum. Resim öğretmenimizi kutluyorum. Tek başına atık metallere kadar toplayıp resmederek bu heykelleri kendisi yapmaktadır."
"ATIK MALZEMELERİ SANAYİ SİTESİNDE TOPLADIM"
Şahin Bayram ise atık ve hurda malzemeleri toplayıp estetik formlara dönüştürdüğünü anlatarak genellikle hayvanları konu aldığını belirtti. Heykel yapmanın çok ciddi bir emek ve sabır istediğini vurgulayan Bayram, işe başladığında kimseden tepki almadığını ve olumlu davranışlarla karşılaştığını belirtti.
Bayram, "Atık malzemeleri sanayi sitesinde topladım. Onları önce formlara göre kesip biçtim. Daha sonra kaynak makinesiyle hayvanların anatomisini dikkate alarak heykele çeviriyorum. Bu heykelleri yaparken taslaklara bakmanın yanı sıra daha çok hayal gücümü kullanarak yapıyorum. Ciddi manada büyük emek isteyen bir iş. Her demir her parçaya uymayabiliyor." diye konuştu.
Metalden heykel yapmayı sevdiğini ve çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini dile getiren Bayram, sözlerini şöyle tamamladı:
"Geyik, aslan, kartal, leylek, at ve son zamanlarda da yöremizi temsil eden yün eğiren kadın heykeli yaptım. Otantik bir değer, en son çalışmam bu oldu. Heykeller çok beğeniliyor. Kadın heykeli yöresel olduğu için vatandaşların çok hoşuna gidiyor. Kadın heykel yaşlı bir yüz siması, elinde teşi. Yaşlı bir kadının yüzünü yapmak zamanımı aldı. Çalışmalar içerisinde en zor olan kadın heykeli çalışmam oldu."
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