Hürkuş: Göklerdeki Kahraman film konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi ilk olarak 2018 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşmuş ve tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminden detaylar haberimizde.

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN OYUNCULARI KİMLER?

Kudret Sabancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin kadrosunda Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Bora Akkaş, Miray Daner, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Birol Ünel, Rıza Akın, Bahadir Yenişehiroğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Cem Uçan, Eray Türk, Efecan Dianzenza, Gurur Aydoğan yer alıyor.

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN FİLMİ KONUSU

Türk havacılık tarihinin en önemli ismi, zihni uçsuz bucaksız icatlarla dolu eşsiz bir mühendis olan, yaşamını yerli uçak üretimine ve yeni pilotlar eğitmeye adayan, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatı ilk kez beyaz perdeye taşındı. 1912 yılında, Vecihi 16 yaşındayken başlayan uçma sevdasına adanmış bu hayat hikayesi, uçak tasarlama hayallerinin peşinden Vecihi'nin izini sürerek giden Mehmet ve Selin'in günümüzde geçen öyküsüyle birlikte ilerliyor.