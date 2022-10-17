Özellikle kış aylarında bağışıklığın kuvvetlenmesini sağlayan hurma çok fazla tüketildiğinde kilo aldıran bir meyve olabilir. Çünkü hurmada bulunan şeker miktarı fazla tüketildiğinde kilo alınmasına neden olabilir. Fakat hurmanın belli bir limit dahilinde tüketilmesi diyet yaparken tatlı krizlerinin bastırılmasına destek vermektedir.

Lifli bir meyve olan hurma tok tutma özelliğinden dolayı da diyetlerde limitli de olsa tüketilebiliyor. Buna karşılık kilo almak isteyenler de hurmayı çok fazla tercih etmektedir. Bu içeriğimizde hurma kilo aldırır mı? Hurma yemek kilo yapar mı, verdirir mi? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte hurma ile ilgili tüm merak edilenler…

Hurma Kilo Aldırır mı?

Hurma oldukça sevilen bir meyve olup vücut için gerekli olan çok fazla vitamin ve minerale de sahiptir. Ancak hurma yemeyi seven kişiler şekerli bir besin olduğundan hurma kilo aldırır mı? Sorusunu çok fazla sorarlar. Hurma belli bir limitte tüketilirse aslında kilo aldırmaz. Fakat limit aşılırsa ve fazla yenirse hurma kilo aldırması mümkün olan bir besindir. Hatta fazla tüketilen hurma vücutta yağ şeklinde depolanmaktadır. Hurma tüketimi belli bir dengede olursa da vücuda çok fazla fayda sağlar. Hazımsızlığın önüne hurma sayesinde geçilebilir. Diğer yandan kabızlık sorunu da hurma ile çözülebilir.

Günde Kaç Adet Hurma Yenmeli?

Fazla yenilen hurmanın kilo aldırabileceği bilindiğinden günde kaç adet hurma yenmeli? Sorusunun yanıtı mutlaka bilinmelidir. Hurma genel olarak içerdiği mineral ve vitaminler sayesinde sağlığa faydalı bir meyvedir. Lezzeti de güzel olduğundan çok fazla kişinin tercih sebebidir. Hurmanın da pek çok çeşidi vardır. Örneğin bazı hurmaların tadı daha az bazıları daha şekerlidir. Buna karşılık tazesi, kurusu, büyük boyu ve küçük boyu vardır. Genel olarak diyet yapan ve kilonuza dikkat eden biriyseniz küçük boyları ve az şekerleri olanları tercih edebilirsiniz. Günlük tüketim olarak da üç adetin geçilmemesi gerekir. Genellikle diyet listelerinde de maksimum üç adet hurmaya izin verilir.

1 Adet Hurma Kaç Kalori

Hurma genel olarak kalorisi yüksek bir meyvedir. Çünkü içinde yüksek miktarda şeker vardır. Buna karşılık kabızlık ve hazımsızlık sorunu iyileştirdiği için çok fazla kişi tarafından tercih edilir. Pek 1 adet hurma kaç kalori? Bunun kesin bir yanıtı olmamakla beraber ortalama 40 kalori olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hurmanın çok fazla çeşidi vardır. Bazı hurmalar çok büyük bazıları ise küçüktür. Ayrıca hurmanın kuru ya da taze olmasına bağlı olarak da kalorisi değişebilir.

Diyette Hurma Yenir mi?

Pek çok kişi kilosundan memnun olmadığı için diyet yapmaktadır. Diyet yaparken de neyi yiyip neyi yemeyeceği konusunda tereddüt yaşar. Çünkü herkes diyetisyene gitmez. Evde kendi başına da kilo vermek mümkündür. Diyet yaparken en büyük sorun tatlı ile yaşanır. Hemen herkes diyette tatlı krizi yaşar. Böyle durumlar için sağlıklı ve fazla kilo aldırmayan tatlı besinlerin arayışına girilir. İşte bu durumda aklımıza hurma gelir. Peki diyette hurma yenir mi? Abartılmadığı ve günlük limit aşılmadığı sürece diyette hurma yenir. Hatta hurma bağırsakları çalıştırdığı ve kabızlığı önlediği için belli miktarda tüketildiğinde kilo vermeye bile yardımcı olur.

Hurma Kilo Verdirir mi?

Hurma şekerli bir besin olduğundan hurma kilo verdirir mi? Sorusu çok fazla sorulur. Hurma tek başına kilo verdirmez. Ancak diyet esnasında tatlı krizlerinin geçmesine yardımcı olduğu, metabolizmayı çalıştırdığı ve kabızlığı önlediği için kilo vermeye yardımcı olur. Ancak yine de günlük 3 adetin üstüne çıkılmamalıdır.