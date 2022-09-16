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Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Bakın nasıl değişmiş

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ünlenen Meryem Uzerli, hayatını Berlin'de sürdürüyor. Oyuncunun son halini görenler, Uzerli'nin değişimi karşısında şaşırıyor.

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  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!

    Bir zamanların çok izlenen dizileri arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl, Kanuni Sultan Süleyman dönemini konu alıyordu. Dizide birçok usta isim oynamıştı. Türkiye, Meryem Uzerliyi'yi ilk kez Muhteşem Yüzyıl'da izlemişti.
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!

    Uzerli, yarı Alman bir aileden geliyor. Canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle büyük bir üne kavuşan Uzerli, çok az Türkçe konuşabiliyordu. 
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!

    Kariyer hayatı oldukça başarılı ilerleyen oyuncunun o sıralarda Can Ateş ile bir ilişkisi vardı. İkili bazen basın tarafından görüntüleniyordu.
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!

    Uzerli için her şey yolunda giderken, magazin gündemine oyuncunun "tükenmişlik sendromu" yaşadığı ve diziden ayrıldığı haberi bomba gibi düştü. Muhteşem Yüzyıl'dan ayrılan oyuncunun, senelerdir devam eden dizinin uzun çalışma saatleri karşısında tükenmiş hissettiği konuşuluyordu. 
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!

    Tam bu sırada, oyuncunun erkek arkadaşı Can Ateş'ten hamile olduğu öğrenildi. Diziden ayrılan Uzerli, Şubat 2014'te kızı Lara'yı kucağına aldı ve Can Ateş ile olan ilişkisini bitirdi.

     
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!

    Türkiye dönen oyuncu daha sonra Gecenin Kraliçesi, Annemin Yarası gibi yapımlarda da rol aldı.
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!

    Uzerli, şimdilerde mutlu olduğu bir ilişki sürdürüyor. 2020 yılında bir kez daha anne olan oyuncu, iki kızıyla Berlin'de yaşamaya devam ediyor. Bir taraftan kafe işleten Uzerli aynı zamanda oyunculuğa da devam ediyor.
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!

    İşte, Meryem Uzerli'nin son hali!
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!
  • Hürrem Sultan'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Meryem Uzerli'nin inanılmaz değişimi!

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