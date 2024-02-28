Hüseyin Aytekin: Önümüzdeki sezon Ankara’nın Avrupa'da temsil edilmesini istiyoruz

MKE Ankaragücü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin, MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinin ardından basın açıklamasında bulundu. Sezon başında Ziraat Türkiye Kupası’nı hedef olarak belirlediklerini ifade eden Aytekin, “Çok şükür yarı finaldeyiz. Yarı finale Fenerbahçe gibi ligin iddialı, önemli ekiplerinden birini yenerek çıktık. Rahat bir oyunla ve net bir skorla turu geçtik. Çok mutluyuz. Şimdi önümüzde bir İstanbulspor maçı var. Lig de bizim için çok önemli. Son haftalarda kaybettiğimiz puanlar oldu, kazanmamız gerekiyor. Ligde de bir an önce kendimizi üst sıralara atmak istiyoruz” diye konuştu.

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"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BU ŞEHRİN AVRUPA'DA TEMSİL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun da Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmayı çok istediğini dile getiren Aytekin, “Hoca göreve geldiği günden itibaren kupa hedefini çok net koymuştu, çok istiyoruz. Önümüzdeki sezon bu şehrin Avrupa'da temsil edilmesini istiyoruz. Oyuncularımız da bunu çok istiyor, yönetimimiz çok istiyor. Gerçekten yönetim kurulumuza, başkanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok ciddi fedakarlıklarla takımımıza takviyeler yaptılar. Daha uzun bir maraton. Çok daha yararlanacağımız oyuncular var. Hem kupanın ilerleyen serilerinde hem de ligde inşallah Ankara gücünü hak ettiği yere getiririz. Taraftarlarımızı mutlu ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

"HOCA SORUMLULUKTAN KAÇMAYAN BİRİ"

Aytekin, Emre Belözoğlu’nun takımın başında olduğunu ve iyi bir şekilde bu mücadeleye hazırladığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Hoca sorumluluktan kaçmayan biri. Türk futbolunun şu an yaşayan en önemli değerlerinden. İnşallah önümüzdeki haftalarda ligde de bu oyunumuzu ortaya koyacağız. Ankara gücünü hak ettiği yere getireceğiz. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Müthiş destek verdiler. İnşallah bu şehri seneye Avrupa'da temsil ettireceğiz.”