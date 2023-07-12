Hüseyin Eroğlu: "Hedefimiz ilk 10"

11 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e dönen Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in bir diğer yeni ekibi Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan müsabakaya Samsunspor, Szumski, Alim, Zeki, Yusuf Abdioğlu, Bennasser, Mücahit, Soner Aydoğdu, Osman, Barış, Fofana ve Tanque 11’i ile çıktı. İlk yarıyı Fofana'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan Samsun ekibinde, Okan Kocuk, Enes Albak, Satka, Bedirhan, Muhammet Ali, Soner Gönül, Celil, Cihan, Harris, Guel, Laura, Polat ve Ahmet Sağat ikinci yarı oyuna dahil oldu. Müsabaka, Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Hüseyin Eroğlu: "Her şey güzel gidiyor"

Çaykur Rizespor ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasının ardından Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçında futbolcularının mevcut performanslarını değerlendirme imkanı bulduklarını söyleyen Eroğlu, "Şu anda her şey sezon hazırlığı için yapılıyor. Çalıştıklarımızı sahada taktiksel ve fiziksel olarak görmek bizim için çok önemli. Çalıştıklarımızı hangi dakikaya kadar yapıyoruz, oyuncuların bireysel becerileriyle birlikte takım performansını da değerlendirmiş oluyoruz. Rizespor karşısındaki hazırlık maçında tüm futbolcularımızı görme imkanı bulduk. Antrenman yükünün ağır oluşu ilk maçlarda oyuncular üzerinde etkili oluyor. İster istemez bazı futbolcular üzerindeki yorgunluk seviyesine çıkarabiliyor. Böylece her bir oyuncumuzu bu şekliyle görmek istiyoruz. İlerleyen günlerde aramızdaki takım oyun sisteminin planlanan şekilde olması, hücum ve savunma prensiplerinin uygulaması şeklinde değerlendiriyoruz" dedi.

"Ligde ilk 10’nu hedefliyoruz"

Hedeflerinin bu sezon Süper Lig'de ilk 10 takım arasına girebilmek olduğunu aktaran Hüseyin Eroğlu, "Erzurum tesis açısından ideal kamp imkanları sunuyor. Hava şartları çalışma için elverişli. Bu anlamda memnunuz. Biz lige yeni çıkan bir takımız. 11 yıl sonra geldiğimiz bu ligin ve rakiplerin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ligde ilk 10’nu hedefliyoruz. Hem kadromuzla hem de transferlerle takımımızı desteklemeye çalışıyoruz. Samsunspor’un çok güçlü bir taraftarı var. Samsun bir futbol şehri. Ligde tüm takımlar için gerçek bir deplasman hissettirmek istiyoruz. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.